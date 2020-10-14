蘋果（Apple）今年度第2場秋季新品發表會在14日凌晨正式揭開序幕，會中蘋果揭曉了4款iPhone 12系列，以及HomePod mini。蘋果特別將iPhone 12 Pro系列放在壓軸發表，吊足果粉胃口。

蘋果iPhone 12 Pro以及iPhone 12 Pro Max採用醫療級特製不鏽鋼邊框材質，打造精緻的平整邊緣，復刻了iPhone 4的經典造型，肯定讓不少資深果粉非常有感。搭配霧面質感玻璃機背，並搭配與康寧共同研發、更為耐用的超瓷晶盾。超瓷晶盾面板比其他智慧型手機的玻璃更堅固，硬度超越玻璃，並熔入奈米級陶瓷晶體，可提升硬度並使耐摔表現提升 4 倍。也就是說如果不小心失手，iPhone 12系列的螢幕更不易受損破碎。

iPhone 12 Pro 與 6.7 吋 iPhone 12 Pro Max分別採用6.1吋以及6.7吋Super Retina XDR 顯示器，縮減邊框可讓螢幕尺寸提昇的前提下，機身並沒有很明顯地放大。iPhone 12 Pro 以及iPhone 12 Pro Max 的 OLED 顯示器使 HDR 影片內容活靈活現，亮度達到800尼特，峰值亮度得達到 1200 尼特。iPhone 12 Pro 機型具有領先業界的 IP68 等級防潑抗水功能，在最深達 6 公尺水中最長可達 30 分鐘，並經得起咖啡和汽水等常見液體的潑濺，對比iPhone 11 Pro系列可在最深達 4 公尺水中最長可達 30 分鐘的防水等級，更為提升。

iPhone 12全系列搭載A14 仿生晶片，是智慧型手機業界首款採用 5 奈米製程的晶片。與競爭對手最快的智慧型手機晶片相比，CPU 和 GPU 速度多出最高達 50％，不但可出色的遊戲體驗與運算攝影性能等。A14 仿生搭配了16 核心神經網路引擎，效能提升 80％，得以每秒執行 11 兆次運算。

iPhone 12 Pro與 iPhone 12 Pro Max 支援擁有智慧型手機中最多的 5G 頻段，美國的機型支援毫米波（mmWave），蘋果在發表會上指出理論下載速度甚至可達到4Gbps/s。iPhone 12 Pro機型也具備智慧型數據模式，可透過智慧方式評估 5G 需求（有需要時才連上5G)並即時平衡數據用量、速度與功率來延長電池續航力。

搭配全新的影像訊號處理器 (ISP)，A14 仿生可提升影像品質，並帶來傳統相機難得一見的強大運算攝影功能。iPhone 12 Pro 機型將於今年稍晚推出的全新 Apple ProRAW ，它將 Apple 的多框影像處理及運算攝影功能與 RAW 格式的廣泛用途相結合。使用者可在 iPhone 上或使用其他專業照片編輯 app，體驗對原生色彩、細節與動態範圍的完整創意控制。

iPhone 12 Pro 配備全新七枚鏡片組廣角相機，具有 ƒ/1.6 光圈，是 iPhone 歷來最快的相機，可將照片與影片的低光源拍攝表現提升 27％； 具有 120° 視野的超廣角相機（f/2.4），適合在狹窄的地點或壯闊宏偉的風景中捕捉更多場景；還有 52 公釐焦距望遠相機，進行人像構圖格外出色，可使光學變焦範圍達到 4 倍。

iPhone 12 Pro Max 更進一步提升專業級相機的使用體驗。全新 ƒ/1.6 光圈廣角相機具備更大 47％ 的感光元件，具有 1.7 微米像素，在低光源環境中拍攝表現可大幅提升 87％。它還包括大尺寸超廣角相機與 65 公釐焦距望遠相機，使近距離拍攝及更特寫的裁切都能提升靈活性。這些相機結合起來，使此系統得以提供 5 倍光學變焦範圍。

夜間模式功能的提升，如今不只支援廣角鏡頭，也可支援原深感測（TrueDepth相機，也就是前置鏡頭）與超廣角鏡頭，可拍攝更明亮的照片。而使用夜間模式縮時攝影功能時，架上三腳架拍攝，則可提供更長的曝光時間，以在低光源的場景下拍攝更清晰的影片、捕捉更出色的光影軌跡，並進行更順暢的曝光。現在，iPhone 12 Pro系列的所有相機（前後共四顆）均採用更出色、更快速的深度融合技術，並且透過全新的智慧型 HDR 3，即使在複雜的場景中，使用者也可望拍攝更加栩栩如生的影像。

iPhone 12 Pro 機型是全球第一部相機與唯一一部裝置，實現「杜比視界」HDR 影片的一站式全程體驗，影片拍攝最高可達 60 fps，甚至能為電影級製作提供更出色的視訊穩定功能。杜比視界調色在拍攝過程中實時進行，而無論使用「照片」app 或 iMovie，或是今年稍後推出的 Final Cut Pro X 新版中進行剪輯時，也能保留調色效果。「杜比視界」可利用Super Retina XDR 顯示器，在拍攝與影片播放時呈現令人驚豔的對比度，並且使用者可透過 AirPlay 支援，將其最高可達 4K 的「杜比視界」影片分享至外接裝置。

相比iPhone 12以及iPhone 12 mini，iPhone 12 Pro系列的兩款機種均內建全新的LiDAR光學雷達掃描儀，可測量光線距離並使用場景的像素深度資訊。這項技術可提供更快速、更逼真的 AR 體驗，並在低光源場景中將自動對焦提升 6 倍，提升精準度並縮短照片及影片的拍攝時間。與 A14 仿生的神經網路引擎結合之下，可讓你拍攝夜間模式人像照，呈現出動人的低光源散景效果。

iPhone 12 Pro系列與iPhone 12系列一樣，盒裝中都不會附上EarPods有線耳機以及充電器，他們也為使用者帶來了全新的MagSafe特色。在iPhone 12 Pro系列的無線充電線圈周圍具有磁石陣列，並為對位和效率進行最佳化，可有效提供最高可達 15W 的無線充電效率，並解決使用無線充電盤經常對不準的痛點。

iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max 將提供四款不鏽鋼外觀，包括石墨色、銀色、金色與太平洋藍色。將推出 128GB、256GB 與 512GB 機型，售價分別為 NT$33,900 起與 NT$37,900 起。iPhone 12 Pro 將於 10 月 16 日 (星期五)晚上8點開始預訂，10 月 23 日 (星期五) 上市。iPhone 12 Pro Max 將於 11 月 6 日 (星期五) 晚上9點開始預訂，11 月 13 日 (星期五) 上市。

(科技)