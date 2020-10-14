蘋果（Apple）今年度第2場秋季新品發表會在14日凌晨正式揭開序幕，在9月發表了第8代iPad、第4代iPad Air、Apple Watch SE、Apple Watch Series 6以及Apple One、Apple Fitness+兩個全新服務後，蘋果終於在今日為全球果粉揭曉了iPhone 12系列以及HomePod mini，發表產品的數量嚴格來說比9月份發表會更少，或許出乎不少人意料之外。

HomePod mini搶頭香出場 價格誘人

蘋果在今日發表會中率先揭曉了HomePod mini，價格僅99美元（台灣定價NT$3000），可說是蘋果產品中C/P值相當出色的產品，有望成為蘋果搶攻智慧音箱市場的利器。HomePod mini採用S5晶片，搭配軟體分析音樂的獨有特性並套用繁複的調音模型，以調校出最適當的響度、調整動態音域，並即時控制驅動單體與被動輻射器的動態。可呈現 360 度音訊體驗。也可配對多個一起使用。支援Siri語音指令，並可聽聲辨人，提供個人化內容。並帶來全新的廣播功能，並可支援iPhone、Apple Watch、CarPlay，讓你在支援的蘋果裝置上都可聆聽家人的廣播，收到一致性的廣播內容並快速回應。當然HomePod mini也在提供安全與隱私防護的前提下，能輕鬆控制智慧家電，體驗智慧家居之夢。HomePod mini在特定市場於台灣時間11 月 6 日星期五晚上8點開放預購，於 11 月 16 日當週開始上市。台灣上市時間仍待蘋果公佈。

蘋果在第二場秋季發表會發表HomePod mini。（摘自蘋果官網）
蘋果在第二場秋季發表會發表HomePod mini。（摘自蘋果官網）

5G iPhone終於到來 iPhone 12系列正式亮相

iPhone 12系列外型復刻iPhone 4，其中iPhone 12系列搭載鋁合金外框、iPhone 12 Pro系列則是採用不鏽鋼外框，搭配硬度提升4倍的超瓷晶盾面板。搭配全球首款5奈米製程的A14仿生晶片，可展現驚人的性能。防水、防潑水性能也更為提升，並且全系列都可搭配全新的MagSafe無線充電配件。

蘋果在第二場秋季發表會發表iPhone 12系列。（摘自蘋果官網）
蘋果在第二場秋季發表會發表iPhone 12系列。（摘自蘋果官網）
蘋果在第二場秋季發表會發表iPhone 12 Pro系列。（摘自蘋果官網）
蘋果在第二場秋季發表會發表iPhone 12 Pro系列。（摘自蘋果官網）

iPhone 12系列搭配雙攝系統、iPhone 12 Pro系列則是三攝搭配LiDAR光學雷達掃瞄儀。iPhone 12全系列的超廣角鏡頭如今都可支援夜景模式，全系列所有鏡頭都可支援Deep Fusion深度融合的拍攝功能。更智慧的Smart HDR 3則可透過機器學習技術分析相片內不同元素進行程度不同的加強，讓細節更為出色。iPhone 12 系列也是全球首款可支援杜比視界錄影的手機，更可直接在手機上編輯此格式的影片。iPhone 12 Pro系列在今年稍晚將會支援 Apple ProRAW，讓喜愛攝影的使用者們可以輕鬆且全面按照需求調整所拍攝的照片，擁有最完整的後製權限。

iPhone 12全系列都支援5G，但只有美國地區的版本支援mmWave頻段。iPhone 12系列中兩款6.1吋螢幕的款式，也就是iPhone 12 Pro以及iPhone 12會先行上市，在台灣時間 10 月 16 日星期五晚間 8 點開放預購，10 月 23 日上市。iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini 於台灣時間 11 月 6 日星期五晚間 9 點開始接受預購，11 月 13 日上市。台灣是首波上市地區之一。

iPhone 12以及iPhone 12 mini提供 64GB、128GB 和 256GB 機型，售價分別為 NT$23,900 起與 NT$26,900起跳，備有藍色、綠色、黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇；iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max 售價分別為 NT$33,900 起與 NT$37,900 起，將推出 128GB、256GB 與 512GB 儲存容量，並備有石墨色、銀色、金色與太平洋藍色可供選擇。

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HomePod mini正式發表 價格太誘人3千可入手

(科技)

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