蘋果（Apple）今年度第2場秋季新品發表會在14日凌晨正式揭開序幕，在9月發表了第8代iPad、第4代iPad Air、Apple Watch SE、Apple Watch Series 6以及Apple One、Apple Fitness+兩個全新服務後，蘋果終於在今日為全球果粉揭曉了iPhone 12系列以及HomePod mini，發表產品的數量嚴格來說比9月份發表會更少，或許出乎不少人意料之外。

HomePod mini搶頭香出場 價格誘人

蘋果在今日發表會中率先揭曉了HomePod mini，價格僅99美元（台灣定價NT$3000），可說是蘋果產品中C/P值相當出色的產品，有望成為蘋果搶攻智慧音箱市場的利器。HomePod mini採用S5晶片，搭配軟體分析音樂的獨有特性並套用繁複的調音模型，以調校出最適當的響度、調整動態音域，並即時控制驅動單體與被動輻射器的動態。可呈現 360 度音訊體驗。也可配對多個一起使用。支援Siri語音指令，並可聽聲辨人，提供個人化內容。並帶來全新的廣播功能，並可支援iPhone、Apple Watch、CarPlay，讓你在支援的蘋果裝置上都可聆聽家人的廣播，收到一致性的廣播內容並快速回應。當然HomePod mini也在提供安全與隱私防護的前提下，能輕鬆控制智慧家電，體驗智慧家居之夢。HomePod mini在特定市場於台灣時間11 月 6 日星期五晚上8點開放預購，於 11 月 16 日當週開始上市。台灣上市時間仍待蘋果公佈。

蘋果在第二場秋季發表會發表HomePod mini。（摘自蘋果官網）

5G iPhone終於到來 iPhone 12系列正式亮相

iPhone 12系列外型復刻iPhone 4，其中iPhone 12系列搭載鋁合金外框、iPhone 12 Pro系列則是採用不鏽鋼外框，搭配硬度提升4倍的超瓷晶盾面板。搭配全球首款5奈米製程的A14仿生晶片，可展現驚人的性能。防水、防潑水性能也更為提升，並且全系列都可搭配全新的MagSafe無線充電配件。

蘋果在第二場秋季發表會發表iPhone 12系列。（摘自蘋果官網）

蘋果在第二場秋季發表會發表iPhone 12 Pro系列。（摘自蘋果官網）

iPhone 12系列搭配雙攝系統、iPhone 12 Pro系列則是三攝搭配LiDAR光學雷達掃瞄儀。iPhone 12全系列的超廣角鏡頭如今都可支援夜景模式，全系列所有鏡頭都可支援Deep Fusion深度融合的拍攝功能。更智慧的Smart HDR 3則可透過機器學習技術分析相片內不同元素進行程度不同的加強，讓細節更為出色。iPhone 12 系列也是全球首款可支援杜比視界錄影的手機，更可直接在手機上編輯此格式的影片。iPhone 12 Pro系列在今年稍晚將會支援 Apple ProRAW，讓喜愛攝影的使用者們可以輕鬆且全面按照需求調整所拍攝的照片，擁有最完整的後製權限。

iPhone 12全系列都支援5G，但只有美國地區的版本支援mmWave頻段。iPhone 12系列中兩款6.1吋螢幕的款式，也就是iPhone 12 Pro以及iPhone 12會先行上市，在台灣時間 10 月 16 日星期五晚間 8 點開放預購，10 月 23 日上市。iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini 於台灣時間 11 月 6 日星期五晚間 9 點開始接受預購，11 月 13 日上市。台灣是首波上市地區之一。

iPhone 12以及iPhone 12 mini提供 64GB、128GB 和 256GB 機型，售價分別為 NT$23,900 起與 NT$26,900起跳，備有藍色、綠色、黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇；iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max 售價分別為 NT$33,900 起與 NT$37,900 起，將推出 128GB、256GB 與 512GB 儲存容量，並備有石墨色、銀色、金色與太平洋藍色可供選擇。

(科技)