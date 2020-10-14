受東北風及颱風外圍環流影響，北部、東部持續濕涼！（本報系資料照）

受東北風及颱風外圍環流影響，北部、東部持續濕涼！今（14日）清晨，氣象局對北北基發布大雨特報，屏東、宜蘭、台東大雨特報，花蓮則是豪雨特報，請外出的人要注意。

宜蘭縣已有局部豪雨發生；東北風及颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，今日花蓮縣有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭、台東地區、恆春半島、基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪處請慎防淹水。

氣溫方面，今日各地深夜和清晨較涼，白天北部及宜花地區高溫約28至30度，其他地區仍約31至33度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請視溫度變化適時調整穿著。

紫外線方面，明天基隆市、宜蘭縣及連江縣為黃色「中量級」，其他地區皆為橘色「高量級」。

空品方面，北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區及澎湖地區為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

另外，氣象局提醒，明天因東北風影響，台南以北、恆春半島沿海、空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，大台北地區亦有較強陣風，風浪也大，海邊活動、海上作業請特別注意安全。

(中時新聞網)