「美國對台灣該公開支持嗎？」近期美國學界一場辯論研討會，引起關注。美國外交關係委員會（CFR）主席哈斯與戰略與國際關係協會（CSIS）高級顧問葛來儀，就美國對台戰略應該轉向清晰化或模糊化，引起激烈討論。而台灣前空軍軍官邱世卿則提出個人分析認為，美國智庫這場研討會對台灣政府先前的錯誤解讀，已有所警覺。

美國12日在喬治華盛頓大學舉行的一場關於「對台戰略模糊性與清晰化」的線上研討會(辯論)，引起台灣關注。辯論雙方分別是提倡美官方宣示「支持台灣」的外交關係委員會（CFR）會長哈斯（Richard Haass）及認為對台戰略應保模糊性的戰略與國際關係協會（CSIS）高級顧問葛來儀（Bonnie Glaser）。此外，出席這場研討會的還有台灣前國安會秘書長邱義仁，和北京清華大學國際關係學院院長閻學通。

作為支持對台戰略清晰化的哈斯，9月2日才在美《外交事務》網站發表題為「美國支持台灣必須戰略清晰化」的文章，哈斯當時提出，所謂戰略清晰並不代表要美國直接性地改變台美關係，而是強化美國對防衛台灣的承諾，以確保中國大陸不會錯誤估計形勢(認為美國不會介入，進而出兵台灣)。

針對外界質疑，「美國對台戰略清晰化，是否可能觸發中國大陸的軍事攻擊？」，哈斯回「也許」，但他擔心的是，美國是否做好準備來回應，因為戰略清晰化「確定的威懾」，反倒有利於美中關係的穩定。

而與會的閻學通則贊同哈斯此一觀點，他表示，中美雙方在對台戰略上的模糊性，讓三方都不知紅線何在，「相互威懾」不起作用，而雙方對台戰略的清晰化，反而比模糊性更有利於穩定兩岸關係。

但也有學者憂慮，「如果美國這樣做，台灣是否會以為這是一張空白支票，採取『步驟』走向獨立，如何確信台灣會聽美國的？」在這場線上研討會中，哈斯卻一改之前的態度，尤擔心語意上引起誤會，因此特別直白地提到，因為美方以前在外交行動上影響過台灣，若發生美國可以阻止它，將再通過私下和公開管道告訴台灣，如果宣佈獨立而引發危機，他們不要指望美國的承諾會自動到來(啟動)。哈斯強調，過去美國影響過台灣，未來也做得到，「美國對台承諾，不是台獨提款機」。

而台灣每年都支持贊助、也一直力挺台灣的葛來儀，則支持維持「戰略模糊化」，並提反駁觀點表示，美國要在台灣海峽保持可靠的威懾，需要投資於先進的武器系統和發展新的作戰概念，來抵消中國大陸的不對稱優勢。若在沒有支撐的情況下，「轉向無條件支持台灣的政策，可能會挑起攻擊」。

葛來儀稱，戰略清晰可能為「台獨」支持者提供一張空白支票，她指出，「蔡英文的繼任者可能沒有那麼務實」，而美國如果實質上放棄「戰略模糊性」，等於告訴北京，「除了進攻台灣」，它可以做其它任何事情，此舉可能導致北京繼續對台施加更大的壓力。

台灣前空軍軍官邱世卿則在臉書貼出個人分析指出，這場對台路線大辯論，代表美國智庫已經警覺到「戰略清晰」政策，已經引起一定的風險。他指出，美國對於台海局勢的掌控能力正在逐漸轉弱，主要來自二個部分。

第一，中國大陸的軍事力量正在日益增強，且開始具備阻止美國介入台海的能力。

第二，台灣對於美國的「戰略清晰」，單方面解被台灣政治人物解讀為「美國支持或鼓勵台灣獨立」的信號，而這樣下去，將導致美國意外的被捲入一場無法負擔的戰爭可能。

他也推測，美國已逐漸無法抑制中國大陸在台灣海峽拉開的軍事優勢，且不論是哪一位美國總統，「如果只是為了協助『台獨戰爭』而犧牲大量美國子弟」，對他來說就意味著一場政治災難。

也因此，如今美國解決的辦法，只有加強對台灣政府施加各種壓力，迫使蔡政府明確表態「不會往獨立的方向走」，否則未來台海持續緊張，可能使美國「不得不考慮最壞的情況」。他觀察，這也是最近2週以來，台灣政府不斷踩剎車的主要原因。

(中時新聞網)