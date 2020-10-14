小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（14日）新聞重點。

【1】基隆輕軌升級捷運 結合民汐線

為解決基隆捷運爭議及北部地區路網整合問題，交通部昨日跨縣市邀請北北基首長會商，達成5項共識，包括基隆輕軌升級為捷運、民汐線與基隆捷運在汐止併為一條路軌、北宜高鐵不經過翡翠水庫集水區等。

【2】農損基金刊萊豬廣告 國民黨促清查

審計部審計長陳瑞敏昨到立法院報告並備詢，國民黨立委林為洲指出，農委會委託《科學人》臉書刊登廣告，標示廣告與機關不清楚，且農委會有多次不符科目使用預算的狀況，審計部是否能至少針對過去一年政府機關的廣告刊登狀況進行清查並做成書面報告？陳瑞敏允諾，「我們來努力。」

【3】彭紹瑾辭官 投入桃園市長選戰

民進黨籍行政院公平會副主委彭紹瑾7日請辭獲准，擬投入2022年桃園市長黨內初選。他表示，提辭呈展示決心，將投入經營地方。

【4】C羅新冠確診 無症狀隔離中

葡萄牙今晨要在歐足聯國家聯賽對決瑞典，未料昨晚傳出利空消息，葡萄牙足協宣布隊長C.羅納多因為檢測新冠病毒呈陽性反應，將缺席這場葡萄牙對瑞典之戰。據了解C羅目前並無症狀，已經接受隔離。

【5】邵玉銘：NCC若對中天撤照 極不明智

前行政院新聞局長邵玉銘昨天強調，台灣在解嚴33年後，政府仍然在對電視媒體採取換發執照審查，不符合台灣民主化的國際形象，主管機關以行政干預手段妨害媒體言論自由，無異是警總時代的復辟。他並指出，當前台灣電視媒體絕大多數都已偏向執政黨，如果NCC對中天新聞台撤照，極不明智，更有損台灣多年來在國際社會建立的民主燈塔形象。

(中時新聞網)