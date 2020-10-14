蘋果的秋季發表會第2波終於在今（14日）台灣時間凌晨1時舉行，毫無懸念地如期發表了5G的iPhone 12系列，此次分別推出了親民版系列的iPhone 12 mini、iPhone 12以外，更特別推出了專業Pro系列的iPhone 12 Pro及頂規的iPhone 12 Pro Max，想當然就是拍照及晶片都全面提升之餘，更終於推出了全新的磁吸式MagSafe無線充電新功能及一系列周邊，不過就未如iPad Air般，搭載新一代的Touch ID功能，而且也如傳聞所說，因著環保及消費者習慣改變的原因，因此此次配件將不再附上充電插頭及Lightning耳機。
全新的iPhone 12 mini及iPhone 12將推出藍、綠、（PRODUCT）RED、白及黑 5種顏色，共64GB、128GB及256GB 3種規格，iPhone 12 mini定價2萬3900元起、iPhone 12則為2萬6900元起，至於iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max就將推出太平洋藍、金、石墨及銀 4種顏色，規格也提升至共128GB、256GB及512GB 3款，不再擁有64GB的選項，iPhone 12 Pro定價3萬3900元起、iPhone 12 Pro Max為3萬7900元起。
今年的定價可是比去年iPhone 11 Pro及Pro Max 2款手機都來得更便宜，因為規格上入門級的都升級為128GB，但價格可是都便宜上2000元，16日起晚上8點於台灣蘋果官網率先開放預購iPhone 12及iPhone 12 Pro，而想要入手入門及頂規版的可是要再耐心等候，因為iPhone 12 mini及iPhone 12 Pro Max將於11月6日才開始預訂。
(中時 )
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