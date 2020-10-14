蘋果的秋季發表會第2波終於在今（14日）台灣時間凌晨1時舉行，毫無懸念地如期發表了5G的iPhone 12系列，此次分別推出了親民版系列的iPhone 12 mini、iPhone 12以外，更特別推出了專業Pro系列的iPhone 12 Pro及頂規的iPhone 12 Pro Max，想當然就是拍照及晶片都全面提升之餘，更終於推出了全新的磁吸式MagSafe無線充電新功能及一系列周邊，不過就未如iPad Air般，搭載新一代的Touch ID功能，而且也如傳聞所說，因著環保及消費者習慣改變的原因，因此此次配件將不再附上充電插頭及Lightning耳機。

蘋果推出了全新親民版的iPhone，包括了5.4吋的iPhone 12 mini以及6.1吋的iPhone 12，共推出藍、綠、（PRODUCT）RED、白及黑 5種顏色。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone 12 mini及iPhone 12將推出藍、綠、（PRODUCT）RED、白及黑 5種顏色，共64GB、128GB及256GB 3種規格，iPhone 12 mini定價2萬3900元起、iPhone 12則為2萬6900元起，至於iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max就將推出太平洋藍、金、石墨及銀 4種顏色，規格也提升至共128GB、256GB及512GB 3款，不再擁有64GB的選項，iPhone 12 Pro定價3萬3900元起、iPhone 12 Pro Max為3萬7900元起。

今年的定價可是比去年iPhone 11 Pro及Pro Max 2款手機都來得更便宜，因為規格上入門級的都升級為128GB，但價格可是都便宜上2000元，16日起晚上8點於台灣蘋果官網率先開放預購iPhone 12及iPhone 12 Pro，而想要入手入門及頂規版的可是要再耐心等候，因為iPhone 12 mini及iPhone 12 Pro Max將於11月6日才開始預訂。

蘋果推出了全新專業級的Pro系列，包括了6.1吋的iPhone 12 Pro，以及6.7吋的iPhone 12 Pro Max，推出太平洋藍、金、石墨及銀 4種顏色。（翻攝直播畫面）

(中時 )