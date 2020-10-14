蘋果推出了全新親民版的iPhone，包括了5.4吋的iPhone 12 mini以及6.1吋的iPhone 12，共推出藍、綠、（PRODUCT）RED、白及黑 5種顏色。（翻攝直播畫面）

此次蘋果將4款iPhone 12系列新機特別分開了2大系列，親民版的就包括了5.4吋的iPhone 12 mini以及6.1吋的iPhone 12，採用了航太等級鋁金屬邊框，與iPhone 11相比薄了11%、小了15%、輕了16%，主打為全球最小巧的5G手機，2款也同樣搭載了全新的1200萬像素廣角及超廣角雙鏡頭，加上原深感測、廣角和超廣角鏡頭都具備夜間模式，以及更快速的深度融合技術，在感光元件加強下，低光源拍攝也能表現得更佳，連Time Lapse縮時攝影也增加了夜景模式，而在全系列4款手機上都加入了全新的Smart HRD 3也能加強細節，以及全球首在手機上支援Dolby Vision HDR影片功能，以後在iPhone即能完成剪輯、後製，在錄影上自然也更強大。

至於另外2款專業級的Pro系列，則包括了6.1吋的iPhone 12 Pro，以及6.7吋的iPhone 12 Pro Max，為蘋果有史以來最大的Super Retina XDR螢幕，更採用上醫療級特製不鏽鋼去打造外殼，而因著全新的A14仿生晶片的驅動下，搭載專業級1200萬像素的ƒ/1.6 光圈廣角鏡頭以外，加上超廣角及望遠3鏡頭組合，同時夜間模式也可擴展至原深感測與超廣角相機上使用，也就是人像模式下也終於能使用，而iPhone 12 Pro Max除了擁有同樣的ƒ/1.6 光圈廣角鏡頭，還具備更大47％的感光元件，在低光源下拍攝的表現提升了87%，最高可支援5倍的光學變焦、12倍數位變焦。

iPhone 12 mini與iPhone 8相比，不僅機身體積較小，螢幕也變得更大。（翻攝直播畫面）

在影片拍攝方面，iPhone 12 Pro系列也是全球第1部相機與唯一的裝置，可實現「杜比視界」HDR 影片的一站式全程體驗，影片拍攝最高可達60fps，支援最高6倍的數位變焦以及音訊變焦功能，還有加入Sensor-shift以維持5倍的隱定度，加上內建了全新的LiDAR Scanner光學雷達掃描儀，為原來NASA在火星登陸任務上使用的技術，現在iPhone 12 Pro系列上，也能使用其來測量光線距離，並使用場景的像素深度資訊，以提供更快速、更逼真及更實用的AR體驗以外，在低光源拍攝環境中也將自動對焦提升6倍，搭配即將於Pro系列上上架的Apple ProRAW功能，以後即能在手機上更輕鬆調整照片的細節。

不過此次蘋果在全新的iPhone 12系列上，對於電池就沒有多著墨，以頂規的上一代iPhone 11 Pro Max及全新的iPhone 12 Pro Max相比，電池可使用的使間一樣，惟多了MagSafe的功能，而以iPhone 11 Pro與iPhone 12 Pro相比，影片最長可播放時間也比上一代少了1小時，不過在全新強大的A14仿生晶片，以及Smart Data Mode智慧型數據模式等下，電池容量不用擴大，的確也能達到智慧省電的功能。

iPhone 12系列的iPhone 12 mini以及iPhone 12主打為全球最小巧的5G手機。（翻攝直播畫面）

iPhone 12 Pro Max具備更大47％的感光元件，在低光源下拍攝的表現提升了87%，更可支援最高5倍的光學變焦、12倍數位變焦。（翻攝直播畫面）

即將於Pro系列上上架的Apple ProRAW功能，以後即能在手機上更輕鬆調整照片的細節。（翻攝直播畫面）

iPhone 12 Pro系列搭載了全新的LiDAR Scanner光學雷達掃描儀，可使用其來測量光線距離，以提供更快速、更逼真及更實用的AR體驗以外，在低光源拍攝環境中也將自動對焦提升6倍。（翻攝直播畫面）

iPhone 12 Pro定價3萬3900元起，16日起晚上8點於台灣蘋果官網率先開放預購；iPhone 12 Pro Max為3萬7900元起，預計11月6日開始預訂。（翻攝直播畫面）

iPhone 12 mini以及iPhone 12均搭載了全新的1200萬像素廣角及超廣角雙鏡頭。（翻攝直播畫面）

iPhone 12 mini以及iPhone 12均搭載了全新的1200萬像素廣角及超廣角雙鏡頭。（翻攝直播畫面）

iPhone 12 mini以及iPhone 12原深感測、廣角和超廣角鏡頭都具備夜間模式，以及更快速的深度融合技術，在感光元件加強下，低光源拍攝也能表現得更佳。（翻攝直播畫面）

iPhone 12 定價2萬6900元起，16日起晚上8點於台灣蘋果官網率先開放預購；iPhone 12 mini定價為2萬3900元起，預計11月6日開始預訂。（翻攝直播畫面）

蘋果推出了全新專業級的Pro系列，包括了6.1吋的iPhone 12 Pro，以及6.7吋的iPhone 12 Pro Max，推出太平洋藍、金、石墨及銀 4種顏色。（翻攝直播畫面）

iPhone 12 Pro搭載專業級1200萬像素的ƒ/1.6 光圈廣角鏡頭以外，還有超廣角及望遠3鏡頭組合。（翻攝直播畫面）

iPhone 12 Pro搭載專業級1200萬像素的ƒ/1.6 光圈廣角鏡頭以外，還有超廣角及望遠3鏡頭組合。（翻攝直播畫面）

iPhone 12 Pro搭載專業級1200萬像素的ƒ/1.6 光圈廣角鏡頭以外，還有超廣角及望遠3鏡頭組合。（翻攝直播畫面）

iPhone 12 Pro Max具備更大47％的感光元件，在低光源下拍攝的表現提升了87%，更可支援最高5倍的光學變焦、12倍數位變焦。（翻攝直播畫面）

iPhone 12 Pro Max具備更大47％的感光元件，在低光源下拍攝的表現提升了87%，更可支援最高5倍的光學變焦、12倍數位變焦。（翻攝直播畫面）

(中時 )