蘋果推出了全新親民版的iPhone，包括了5.4吋的iPhone 12 mini以及6.1吋的iPhone 12，共推出藍、綠、（PRODUCT）RED、白及黑 5種顏色。（翻攝直播畫面）
蘋果推出了全新親民版的iPhone，包括了5.4吋的iPhone 12 mini以及6.1吋的iPhone 12，共推出藍、綠、（PRODUCT）RED、白及黑 5種顏色。（翻攝直播畫面）

此次蘋果將4款iPhone 12系列新機特別分開了2大系列，親民版的就包括了5.4吋的iPhone 12 mini以及6.1吋的iPhone 12，採用了航太等級鋁金屬邊框，與iPhone 11相比薄了11%、小了15%、輕了16%，主打為全球最小巧的5G手機，2款也同樣搭載了全新的1200萬像素廣角及超廣角雙鏡頭，加上原深感測、廣角和超廣角鏡頭都具備夜間模式，以及更快速的深度融合技術，在感光元件加強下，低光源拍攝也能表現得更佳，連Time Lapse縮時攝影也增加了夜景模式，而在全系列4款手機上都加入了全新的Smart HRD 3也能加強細節，以及全球首在手機上支援Dolby Vision HDR影片功能，以後在iPhone即能完成剪輯、後製，在錄影上自然也更強大。

至於另外2款專業級的Pro系列，則包括了6.1吋的iPhone 12 Pro，以及6.7吋的iPhone 12 Pro Max，為蘋果有史以來最大的Super Retina XDR螢幕，更採用上醫療級特製不鏽鋼去打造外殼，而因著全新的A14仿生晶片的驅動下，搭載專業級1200萬像素的ƒ/1.6 光圈廣角鏡頭以外，加上超廣角及望遠3鏡頭組合，同時夜間模式也可擴展至原深感測與超廣角相機上使用，也就是人像模式下也終於能使用，而iPhone 12 Pro Max除了擁有同樣的ƒ/1.6 光圈廣角鏡頭，還具備更大47％的感光元件，在低光源下拍攝的表現提升了87%，最高可支援5倍的光學變焦、12倍數位變焦。

iPhone 12 mini與iPhone 8相比，不僅機身體積較小，螢幕也變得更大。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 mini與iPhone 8相比，不僅機身體積較小，螢幕也變得更大。（翻攝直播畫面）

在影片拍攝方面，iPhone 12 Pro系列也是全球第1部相機與唯一的裝置，可實現「杜比視界」HDR 影片的一站式全程體驗，影片拍攝最高可達60fps，支援最高6倍的數位變焦以及音訊變焦功能，還有加入Sensor-shift以維持5倍的隱定度，加上內建了全新的LiDAR Scanner光學雷達掃描儀，為原來NASA在火星登陸任務上使用的技術，現在iPhone 12 Pro系列上，也能使用其來測量光線距離，並使用場景的像素深度資訊，以提供更快速、更逼真及更實用的AR體驗以外，在低光源拍攝環境中也將自動對焦提升6倍，搭配即將於Pro系列上上架的Apple ProRAW功能，以後即能在手機上更輕鬆調整照片的細節。

不過此次蘋果在全新的iPhone 12系列上，對於電池就沒有多著墨，以頂規的上一代iPhone 11 Pro Max及全新的iPhone 12 Pro Max相比，電池可使用的使間一樣，惟多了MagSafe的功能，而以iPhone 11 Pro與iPhone 12 Pro相比，影片最長可播放時間也比上一代少了1小時，不過在全新強大的A14仿生晶片，以及Smart Data Mode智慧型數據模式等下，電池容量不用擴大，的確也能達到智慧省電的功能。

iPhone 12系列的iPhone 12 mini以及iPhone 12主打為全球最小巧的5G手機。（翻攝直播畫面）
iPhone 12系列的iPhone 12 mini以及iPhone 12主打為全球最小巧的5G手機。（翻攝直播畫面）

iPhone 12 Pro Max具備更大47％的感光元件，在低光源下拍攝的表現提升了87%，更可支援最高5倍的光學變焦、12倍數位變焦。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 Pro Max具備更大47％的感光元件，在低光源下拍攝的表現提升了87%，更可支援最高5倍的光學變焦、12倍數位變焦。（翻攝直播畫面）
即將於Pro系列上上架的Apple ProRAW功能，以後即能在手機上更輕鬆調整照片的細節。（翻攝直播畫面）
即將於Pro系列上上架的Apple ProRAW功能，以後即能在手機上更輕鬆調整照片的細節。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 Pro系列搭載了全新的LiDAR Scanner光學雷達掃描儀，可使用其來測量光線距離，以提供更快速、更逼真及更實用的AR體驗以外，在低光源拍攝環境中也將自動對焦提升6倍。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 Pro系列搭載了全新的LiDAR Scanner光學雷達掃描儀，可使用其來測量光線距離，以提供更快速、更逼真及更實用的AR體驗以外，在低光源拍攝環境中也將自動對焦提升6倍。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 Pro定價3萬3900元起，16日起晚上8點於台灣蘋果官網率先開放預購；iPhone 12 Pro Max為3萬7900元起，預計11月6日開始預訂。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 Pro定價3萬3900元起，16日起晚上8點於台灣蘋果官網率先開放預購；iPhone 12 Pro Max為3萬7900元起，預計11月6日開始預訂。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 mini以及iPhone 12均搭載了全新的1200萬像素廣角及超廣角雙鏡頭。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 mini以及iPhone 12均搭載了全新的1200萬像素廣角及超廣角雙鏡頭。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 mini以及iPhone 12均搭載了全新的1200萬像素廣角及超廣角雙鏡頭。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 mini以及iPhone 12均搭載了全新的1200萬像素廣角及超廣角雙鏡頭。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 mini以及iPhone 12原深感測、廣角和超廣角鏡頭都具備夜間模式，以及更快速的深度融合技術，在感光元件加強下，低光源拍攝也能表現得更佳。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 mini以及iPhone 12原深感測、廣角和超廣角鏡頭都具備夜間模式，以及更快速的深度融合技術，在感光元件加強下，低光源拍攝也能表現得更佳。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 定價2萬6900元起，16日起晚上8點於台灣蘋果官網率先開放預購；iPhone 12 mini定價為2萬3900元起，預計11月6日開始預訂。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 定價2萬6900元起，16日起晚上8點於台灣蘋果官網率先開放預購；iPhone 12 mini定價為2萬3900元起，預計11月6日開始預訂。（翻攝直播畫面）
蘋果推出了全新專業級的Pro系列，包括了6.1吋的iPhone 12 Pro，以及6.7吋的iPhone 12 Pro Max，推出太平洋藍、金、石墨及銀 4種顏色。（翻攝直播畫面）
蘋果推出了全新專業級的Pro系列，包括了6.1吋的iPhone 12 Pro，以及6.7吋的iPhone 12 Pro Max，推出太平洋藍、金、石墨及銀 4種顏色。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 Pro搭載專業級1200萬像素的ƒ/1.6 光圈廣角鏡頭以外，還有超廣角及望遠3鏡頭組合。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 Pro搭載專業級1200萬像素的ƒ/1.6 光圈廣角鏡頭以外，還有超廣角及望遠3鏡頭組合。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 Pro搭載專業級1200萬像素的ƒ/1.6 光圈廣角鏡頭以外，還有超廣角及望遠3鏡頭組合。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 Pro搭載專業級1200萬像素的ƒ/1.6 光圈廣角鏡頭以外，還有超廣角及望遠3鏡頭組合。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 Pro搭載專業級1200萬像素的ƒ/1.6 光圈廣角鏡頭以外，還有超廣角及望遠3鏡頭組合。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 Pro搭載專業級1200萬像素的ƒ/1.6 光圈廣角鏡頭以外，還有超廣角及望遠3鏡頭組合。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 Pro Max具備更大47％的感光元件，在低光源下拍攝的表現提升了87%，更可支援最高5倍的光學變焦、12倍數位變焦。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 Pro Max具備更大47％的感光元件，在低光源下拍攝的表現提升了87%，更可支援最高5倍的光學變焦、12倍數位變焦。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 Pro Max具備更大47％的感光元件，在低光源下拍攝的表現提升了87%，更可支援最高5倍的光學變焦、12倍數位變焦。（翻攝直播畫面）
iPhone 12 Pro Max具備更大47％的感光元件，在低光源下拍攝的表現提升了87%，更可支援最高5倍的光學變焦、12倍數位變焦。（翻攝直播畫面）

(中時 )

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