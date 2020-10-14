2020蘋果秋季發表會（2）：iPhone 4款新機功能全面看 全新MagSafe磁吸式無線充電功能登場

蘋果此次推出全新的4款iPhone 12系列，除了全為支援5G的新機，更搭載了Smart Data Mode智慧型數據模式，當5G收訊欠佳或不需要5G的時候，將會自動跳轉為LTE模式，以達到更省電的效能，而全系列均都搭載了Super Retina XDR螢幕以外，而且還採用了全新的Ceramic Shield的超瓷晶盾面板技術，擁有4倍更佳的掉落耐摔表現，加上全新的平整邊緣設計，不再像近代iPhone的圓邊設計，比過去的更耐摔、耐撞且不易損毀以外，更是全球首採用全新5奈米的A14仿生晶片手機，對比其他智慧型手機的GPU及CPU都快上50%。

iPhone 12全系列4款新機採用了全新的平整邊緣設計，以及Ceramic Shield的超瓷晶盾面板技術，擁有4倍更佳的掉落耐摔表現。（翻攝直播畫面）

蘋果全新推出的磁吸式MagSafe無線充電新功能。（翻攝直播畫面）

另外也支援全新的MagSafe，其可為iPhone或Apple Watch提供15W的無線充電功能以外，像周邊配件如全新矽膠、皮革、透明保護殼、以及皮革卡套等都能輕鬆吸附在手機上，而也因此次iPhone 12將不再附上充電插頭及Lightning耳機，而盒中的充電線也將改成USB-C to lightening版本，同時為了響應環保的概念，包裝盒也比過往小了一半的體積以上，以在2030年時達到零碳排放的目標。

蘋果全新推出的磁吸式MagSafe無線充電新功能。（翻攝直播畫面）

蘋果全新推出的磁吸式MagSafe無線充電新功能，同步也推出全新矽膠、皮革、透明保護殼、以及皮革卡套等周邊配件。（翻攝直播畫面）

蘋果全新推出的磁吸式MagSafe無線充電新功能，同步也推出全新矽膠、皮革、透明保護殼、以及皮革卡套等周邊配件。（翻攝直播畫面）

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蘋果在全iPhone 12系列中，將因應環保及消費者習慣改變的原因，因此此次配件將不再附上充電插頭及Lightning耳機，改附USB-C to lightening版本充電線。（翻攝直播畫面）

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