蘋果（Apple）終於對外發表了iPhone 12全系列，其中2款6.1吋螢幕的新機，將於 10 月 23 日上市。iPhone 12 Pro Max 以及iPhone 12 mini 則是在11 月 13 日上市。iPhone 12系列登場後，蘋果在官網下架了iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 8 Plus以及iPhone 8，仍保留iPhone XR以及iPhone 11以及iPhone SE持續銷售，並且進行降價。好奇價格的你一起來瞧瞧。

蘋果官網共提供93款可選

一、iPhone 12系列訂價很微妙

iPhone 12 mini以及iPhone 12最低容量從64GB起跳，價格則是NT$23900(US$699)、NT$26900(US$799)起跳。對比2019年的iPhone 11是NT$24900（US$699）來說，iPhone 12 mini嚴格來說是起跳價格變貴；但是對比iPhone 12來說，增加的價格幅度又比100美元更小，定價真的很微妙。

iPhone 12 Pro系列對比2019年的iPhone 11 Pro系列，則是很明顯的降價不少。iPhone 12 Pro價格NT$33900起、iPhone 12 Pro Max 價格NT$37900起，都比2019年入門款（64GB）的iPhone 11 Pro(NT$35900)以及iPhone 11 Pro Max(NT$39900)便宜，且容量加倍至128GB，相對起來更划算不少。以最高規格的512GB款式來看，iPhone 12 Pro Max也僅要NT$48400，對比iPhone 11 Pro Max 512GB要價NT$52400來說，相對親民並壓在5萬以內，也是很令人驚喜。但定價上的改變，有可能是受到今年新台幣兌美元匯率相對強勢所影響。

二、舊款iPhone 11、iPhone XR仍舊保留，選擇眾多

蘋果持續販售全系列iPhone 11系列，且所有儲存容量的規格（64/128/256GB）通通保留，再加上仍舊提供銷售的iPhone XR全色系（64/128GB），以及iPhone SE，以不同顏色、容量來區分，蘋果史無前例的提供了93款iPhone可選，價位帶從NT$13900至NT$48400，最便宜與最高價的版本，有34500元的價差，相當巨大。相對來說，入手iPhone的門檻也壓低到NT$13900，可說比過往都更為親民。

以仍舊在銷售的舊款iPhone來說，則以iPhone 11 64GB降價幅度最大，直接降價NT$7000，只需NT$19900即可入手，門檻低於2萬。iPhone XR的64GB、128GB款式也分別都降價NT$5400。另外蘋果也針對今年4月才發表的第二代iPhone SE小幅降價600~1000的幅度。

三、iPhone SE是唯一具備Touch ID機種

在iPhone 8系列全數下架後，今年4月才發表的iPhone SE成為了蘋果官網唯一支援Touch ID的機種，其餘都是支援Face ID的款式。特別喜愛Touch ID的消費者可參考。

四、螢幕尺寸更多元

在iPhone 12系列上架後，果粉可以選擇的螢幕尺寸更多元，有4.7吋、5.4吋、6.1吋以及6.7吋款式可選。其中，最新推出的iPhone 12 mini是機身最小的款式，甚至比螢幕僅4.7吋的iPhone SE更小。

螢幕材質上，從價位帶來看，入門級的iPhone SE、iPhone XR、iPhone 11都是LCD材質；在iPhone 11 Pro系列下架後，想選購OLED螢幕材質的iPhone，只能選擇全新的iPhone 12系列。

(科技)