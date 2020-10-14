蘋果（Apple）為推廣Apple TV+以及Apple Arcade，先前分別提供試用7天以及試用一個月的優惠，且2019年9月後購買指定蘋果設備，Apple TV+體驗更是免費送一年。如今，隨著iPhone 12系列推出，蘋果贈送的體驗優惠幅度更大，令人驚喜。

蘋果官網指出，如今在限定時間內，購買全新 iPhone、iPad、iPod touch 、Apple TV 或 Mac 且符合資格的使用者，可免額外付費享用 Apple TV+ 一年期訂閱服務，以及 Apple Arcade 三個月訂閱服務（Apple Arcade優惠於 10 月 22 日起開始提供）。相對於過去的優惠，蘋果等於針對購買新款指定蘋果設備延長體驗Apple Arcade的期限，從1個月延長到3個月，對於喜愛玩手遊的消費者來說，肯定相當有感。

與過去條件一樣，上述的優惠都是在符合條件裝置首次啟用後的 3 個月內有效，也就是說購買新iPhone、iPad、iPod touch 、Apple TV 或 Mac 後的3個月必須要啟用，不然就會失去優惠資格。

若在試用期結束後，想持續訂閱Apple TV+或是Apple Arcade，兩款服務的每月月費NT$170，當然也有更優惠的年費方案；或是可選擇為自己以及家人選購包含iCloud儲存空間、Apple Arcade、Apple TV+，以及Apple Music的Apple One服務。

(科技)