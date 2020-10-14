新竹一名溫姓男子謊稱自己是女性藝術工作者，利用假帳號徵求模特兒，陸續騙取5名女子的裸照、不雅影片等，再以此為要脅逼迫對方性交易，甚至向一名17歲少女提議「可以和我朋友一起上嗎？」高等法院審理後，依違反兒少性剝削條例等罪判刑3年10月；另詐欺、強制部分則處1年徒刑，得易科罰金；仍可上訴。

判決指出，在電子遊藝場工作的溫男於2016年11月至2019年2月間，謊稱自己是專精人體彩繪、攝影的女性工作者，並在臉書開設假帳號，以私訊方式徵求模特兒，讓他進行彩繪及拍照，每次價碼約1至2萬元，前提是必須「放得開」，還得先傳送私密照供其審核，前後成功騙得5名年輕正妹的裸照。

5名被害人除了傳送私密照，其中還有人為了爭取錄用機會，傻傻地拍攝自慰影片給溫男觀賞；獲得女方的不雅照後，溫男隨即露出真面目，開始以影像為要脅，要求被害女子和他性交易，否則就把手上的裸照外流；更誇張的是，他還曾詢問一名17歲少女「可以和我朋友一起上妳嗎？要加錢嗎？」

二審法官審酌，被告為年滿20歲之成年人，竟僅為一己私慾，利用詐術使未滿18歲之少女製造猥褻行為電子訊號，又引誘被害人進行性交易，使女孩們心理承受莫大壓力與恐懼，惟考量溫男坦承犯行，並與5名告訴人達成和解，最後依違反兒少性剝削條例等罪判處3年10月徒刑；詐欺、強制部分則處1年徒刑，得易科罰金；仍可上訴。

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(中時新聞網)