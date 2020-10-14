蘋果（Apple）10月份的發表會正式落幕，iPhone 12系列如約而至，其中盒內配件的內容，也如外界所預測，移除了EarPods有線耳機以及充電器，讓盒身大幅縮小，將有助於蘋果在2030年達成碳足跡歸零的目標。

蘋果今年度針對降低碳排盡了相當大了努力，不僅在Apple Watch Series 6以及Apple Watch SE中都不再搭送充電器，也將這項政策延續到了出貨量更大的iPhone 12系列之中，且下手幅度更巨大，一口氣移除了EarPods有線耳機以及充電器。

在官網iPhone 12全系列的訂購畫面，都顯示盒內只附上充電線一條，沒有EarPods有線耳機以及充電器。（摘自蘋果官網）

不僅如此，搭配的充電線也從USB-A to Lighting，轉換為搭送USB-C to Lightning的款式。換句話說，可以直接透過這一條充電線，從2016年之後推出的MacBook為iPhone 12系列充電。或是需要搭配其他採用USB-C插孔的轉接充電器來為iPhone 12系列充電。

包裝內移除EarPods有線耳機以及充電器的政策，也適用於iPhone XR、iPhone 11以及iPhone SE。（摘自蘋果官網）

此外，蘋果官網在同步針對舊款iPhone下架或是停售後，針對仍舊提供銷售的iPhone SE、iPhone XR以及iPhone 11也將改換包裝，沿用與iPhone 12系列一樣的政策，不再贈送EarPods有線耳機以及充電器，且充電線一樣改為USB-C to Lightning的款式，有意購買的消費者也需要特別留意。

(科技)