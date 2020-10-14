蘋果（Apple）在iPhone 12系列的發表會中，宣布推出全新的MagSafe配件。這項技術可以搭配iPhone 12系列的MagSafe設計（在無線充電線圈外有磁石設計），可以吸附MagSafe配件。若你對此系列配件感興趣，可以看看蘋果為你送上的超多款式新品。

台灣的蘋果官網已經上架多款MagSafe配件，主要包含MagSafe透明保護殼、MagSafe矽膠保護殼、MagSafe皮革卡套以及MagSafe充電器。（摘自蘋果官網）

針對MagSafe系列配件，蘋果推出了iPhone 12系列的MagSafe透明保護殼（NT$1490）、MagSafe矽膠保護殼（NT$1490，8色），還有MagSafe皮革卡套（4色，NT$1790）。其中iPhone 12 Pro與iPhone 12因為螢幕尺寸一樣，機身尺寸也一樣，無論是透明保護殼或是MagSafe矽膠保護殼，都是共用的。

此外，蘋果也推出了MagSafe充電器，採用USB-C接頭，價格NT$1190。而雖然MagSafe雙充電器（可同時為iPhone以及Apple Watch充電，且可折疊攜帶）也有在發表會上展出，但是並沒有在台灣官網上架。值得注意的是，MagSafe雙充電器同樣也為在美國官網上架。因此可能是更晚一點才會正式，台灣未上架並非是市場區隔的因素。

目前為止，蘋果在官網並沒有像過去一樣，為Pro系列iPhone推出皮革雙面夾以及皮革保護套。另外，蘋果是否會為iPhone 12系列推出「聰穎電池護殼」。也是未來可期待的一點。畢竟支援5G有可能會讓iPhone 12系列更為耗電，蘋果若沒有為iPhone 12系列推出聰穎電池護殼，才是很奇怪的邏輯啊。

MagSafe是過往蘋果為MacBook系列設計的磁吸式充電線的名稱，在2016年MacBook開始採用USB-C充電連接埠之後，就黯然退場。如今又隨著iPhone 12系列變換身段重出江湖，相信會讓不少資深果粉感到很懷念，而且躍躍欲試。

(科技)