台灣民主化超過三十年，但在民進黨執政下，台灣可能不再是一個民主法治國家。因為所謂的民主法治，不只是要求人民守法，政府也要守法。綜觀世界各國，愈集權的政府對媒體控制愈嚴，沒有哪一個民主國家的政府，可以關掉看不順眼的媒體。

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）為了「中天新聞台」（中天）六年一度的換照，破天荒在十月底召開聽證會，其中討論的議題，竟然包括中天換照案對「國家安全」的影響。老實說，這種標準太空泛，到底該怎麼定義國家安全？什麼行為構成危害國家安全？

一些政客、名嘴質疑中天資方有「大陸資金」，證據何在？和中天的報導與評論的連結何在？又如何影響國家安全？全都必須拿出證據。如果真的洩露重大的軍事機密，自然依法辦理，如果只是因為內容不為執政者所喜，那麼影響的恐怕不是國家安全，而是蔡英文政府的政權安全。

國家安全至關重大，足以撼動全民安危及國家命脈，指控他人對國安造成不利影響，有如指控叛國，若隨意對媒體扣下這個罪名，這已經不是大帽子，而是血滴子。

在自由經濟下，各企業各自發展，市場自有汰擇機制，哪有一家媒體可以產生操控性的力量？硬要陷人於罪的話，大概是中天和ＴＶＢＳ的存在，讓電視台不是「一片綠」，不夠讓當政者賞心悅目吧？所以這兩台才屢屢成為ＮＣＣ刁難的對象。

自由的真諦是，「我不同意你說的話，但我誓死捍衛你說話的權利」，言論自由是大家共享的，有人被切掉一塊，就等於大家都被切掉了一塊。唯有所有聲音都能自由抒發，人民才算擁有思想的自由，以及對當政者監督制衡的力量。

然而，民進黨打擊言論自由，壓制異議媒體，箝制反對聲浪，執政者權力不斷膨脹，傷害了台灣最根本的民主基礎，又何嘗不是影響國家安全的行為？想憑著莫須有的國安為由指控別人，先想想是不是還有四根手指頭指著自己。

民進黨走回昔日威權時代「政媒不分」的老路，台灣媒體政治光譜極大部分偏綠，如果連最後一、兩家不依附於綠營的媒體都容不下，日後對民進黨政府的不同意見都被迫噤聲，還能向世界自誇台灣是民主自由國家嗎？

依據「國家通訊傳播委員會組織法」第一條，開宗明義定位ＮＣＣ組織目的為「落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，維護媒體專業自主」，希望ＮＣＣ委員們務必依法行政，不要再傷害中華民國的民主法治。

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(中時新聞網)