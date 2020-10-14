當黃澎孝痛罵：「沒台灣，中華民國早就到海裡去了。」綠營一片叫好。出生於大陸江西的黃澎孝，政戰上校退役，民國八十五年當上國民黨國代，民國九十年跳槽到親民黨，退黨都十九年了，還掛著「前國民黨國代」的頭銜，游走綠媒罵國民黨，有種外省人羞辱外省黨的投名狀效應。

按照史實，台灣若沒有中華民國統治的福建省金門縣，早被中共占領。民國三十八年的古寧頭大捷、隔年的大二膽戰役，以及民國四十七年的八二三砲戰後，兩岸對峙，蔣氏父子帶領中華民國從農業走向工業，護國神山台積電和台塑因此創立；蘇貞昌嗆歐陽娜娜「享受自由和健保，還在對岸唱不適當的歌」，但蘇貞昌別忘了，健保也是國民黨辦的。

好吧！來說說親民黨。去年四月三十日，新華社專訪宋楚瑜，針對習近平提出「探索兩制台灣方案」，倡議兩岸各政黨、各界民主協商，他表示「非常贊同」，還說：「中國人自己來解決這個問題，彼此交流……我們堅持兩岸一中，大陸是中國的一部分，台灣也是中國的一部分，追求一個統一的中國，是兩岸所有中國人共同的責任。」雖然宋楚瑜否認，但新華社有錄音存證。

宋楚瑜長期羞辱國民黨，扮演罵外省人集團的頭頭，因此被蔡英文委派為亞太經濟合作會議特使。但宋楚瑜在專訪的說法，也是國代黃澎孝修訂的一中憲法精神──兩岸同屬中國，依《兩岸關係條例》，分為台灣地區與大陸地區人民，所以形成兩制。蔡英文說維持現狀，現狀不就是一中兩制求統一？

巴結綠媒的外省人為取悅台獨，貶抑中華民國，裝作不知「沒中華民國，台灣早落海了」。二戰時，台灣軍伕隨著日軍，在東南亞及大陸四處燒殺虜掠強姦，令人髮指；日本戰敗後，這些加害人在祖國保護下，未如軸心國同受報復，因當時的蔣介石，是盟軍遠東最高統帥，中國更是世界四強之一。

不過，像黃澎孝這樣的人還有很多，丁允恭就寫道：「外省兵初來台，在五千七百三十二支電線桿上裝了水龍頭，以為打開就會有自來水，二千六百四十九名兵見沒有水流出來，不解島上的水為何不能公平地給他們喝？」用假歷史羞辱外省人。

王定宇則是以「單兵持紅隼，可穿透中共戰車」之說挑釁對岸；趙天麟也表示「用肩射式刺針飛彈，可打下中共導彈。」苦苓更要求把台灣的中國人拘禁看管。至於媒體人周玉蔻和姚立明呢？那就別提了。

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(中時新聞網)