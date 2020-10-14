台幣兌美金匯率再走強、台積電迎來法說會，台股走勢漸漸清晰，投資人仍要注意：「物極必反」原則。

台積電十五日法說會前，法人動向備受關注，若以雙十連假截稿前來看，目前外資對台積電已連續買超八個交易日，而在近期，外資連續八個交易日買超紀錄，是六月台積電股價仍在三百元以下的事，以目前四百五十元價位來說，市場挑戰前高四百六十六．五元的意味非常濃厚，連帶也讓台股即將一股作氣挑戰前高一三○三一點的可能性浮上檯面。

就像專欄曾提及，加權指數月線是否上揚，其實是判斷大盤相對安全與否的簡易參考技術指標。加權指數從十月六日起開始上揚，在短線尚未與加權指數的月線乖離過大之前，仍有機會呈現驚驚漲的局面；此外，月均線的位置在一二六五九點，也比七月二十八日挑戰一三○三一點時的月線位置一二一九八點來得高，在此情況下，即使短線拉漲，也不至於出現短線正乖離過大。

但讀者要注意，連假前台股雖大漲一百多點，若以市值回推，加權指數有很大一部分的漲幅，是由台積電貢獻的，其餘上市櫃各股則漲跌互見。在幾家歡樂幾家愁的大盤走勢下，選股特別重要，建議投資人還是從法人關注的熱門股及創新高的個股去挑選，比起只挑好體質、股價均線卻下彎的個股來得吃香些。

從九月三十日至十月八日，三大法人在上市類股中一共買超四百六十五．九三億元，其中外資（不含外資自營商）買超三百七十二．一一億元，自營買超六十六．五二億元，投信則買超了十八．三○億元。可以看到，外資連續兩周淨買超，雖然金額沒之前的多，但阿水判斷，也是因為大盤指數才剛站上月線，外資的動作本來就較緩和一些，投資人可以再耐心多觀察。

而最近五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料，台積電受益於八連買，已站上台股買超排行榜第一名，其他類股像是IC－設計、EMS （電子代工服務）也都進榜，若依產業細分，可看到法人買超的三大類股分別為： IC代工、PCB製造及IC設計。讀者朋友不妨從中挖寶，若搭配加權指數持續上漲，應該較弱勢股有利一些。

阿水還是要提醒，資金流進台股易推升台幣的說法，在近日台幣匯率走強中獲得驗證，然台幣持續走強，出口商並不樂見，台股又以電子產業為主，行銷全球賺取外匯，受匯率的影響不可說不大。因此，若台股真的成功挑戰前高，一定要小心台幣匯率「水能載舟，亦能覆舟」，短線上很可能被拿來當成回檔的理由，投資人追強操作時，一定要特別小心注意。

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(中時新聞網)