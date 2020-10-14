行政院國家通訊傳播委員會（NCC）針對「中天新聞台」換照爭議，破天荒召開聽證會審查，遭立委指控恐有「未審先判」之嫌；由於擔綱聽證會主持的NCC委員是親綠學者林麗雲和王維菁，其客觀公正性已受到外界質疑，更巧的是，NCC整齣大秀竟與5月間總統府外流密件的「劇本」吻合，令人不得不懷疑其獨立超然地位。

法律界和傳媒學者認為，未公開身分的聽證會鑑定人操持生殺第四權，即使承受輿論壓力，都不該迴避社會公評與監督。政壇人士更直指，NCC針對中天的運作脈絡，不但與行政院長蘇貞昌2018年新北市長選舉飲恨有關，更深深暗藏2024年入主總統府的大夢。

今年12月11日，「中天新聞台」的衛星廣播電視執照到期，主管機關NCC將在10月26日，首度針對電視台換照舉辦聽證會，引發關注。立法院交通委員會上，立委洪孟楷質詢NCC主委陳耀祥，認為NCC未一視同仁審查其他電視台，「中天案」恐有未審先判之虞。

NCC拒絕公開聽證會鑑定人名單，目前僅宣布兩位聽證會主持人，其中一位是台灣大學新聞研究所教授林麗雲，另一位則是台灣師範大學大眾傳播研究所教授王維菁，根據總統府密件揭露「致達說，三名新任（NCC）委員中，兩人偏綠，可以配合處理中天，其中一位比較理想色彩，陳耀祥以後會負責溝通。」其中致達就是蘇貞昌辦公室、前主任現任政務委員黃致達，兩位新任委員就是擔任主持人的林麗雲與王維菁。

對於外界質疑蘇貞昌介入NCC運作，行政院發言人丁怡銘表示，NCC為獨立機關，蘇揆從未介入，行政院尊重其獨立行使職權，嚴正駁斥毫無根據、未經查證的揣測。

國民黨團總召林為洲在今年5月總統府密件外流時怒批「獨立機關不獨立了，都可以廢了」。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)