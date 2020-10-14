「中天新聞台」的衛星廣播電視執照今年12月到期，主管機關NCC將在10月26日，首度針對電視台換照舉辦聽證會；立委魯明哲質疑，NCC未公布聽證會鑑定人，難昭公信，卻遭到陳耀祥反嗆「難道委員希望鑑定人接受外界壓力？」並堅拒透露聽證會的學者名單，只表示會找曾經涉獵新聞台換照的傳播、法律和財經領域學者專家，並排除與中天案有利害關係者擔任聽證會鑑定人。

甫參與NCC「電視新聞頻道申設與營運監理政策」公聽會的南臺科技大學財經法律所教授羅承宗強調，依照常理，律師或學者一旦決定受邀，就不會顧忌名字提早曝光，因為會議上發言都會受到公評，「如果自認扛不住壓力，就不會應邀。」他指出，學術界舉辦研討會，兩個月前就會印好宣傳海報，並且公開學者名字，「學者就是要憑良心說真話，力持專業與超然，無懼外界批評，勇敢承受、面對。」

曾歷經「東森新聞Ｓ台」關台風波的傳播學者許志明表示，NCC的聽證會鑑定人能左右媒體存廢，雖然NCC要保護鑑定人免遭輿論攻擊的作法可以理解，卻同時也存在「黑箱作業」和「意識形態」上下其手的疑慮；因此，為了避免整個審議過程依照官方設計「按表操課」，許志明主張應公布鑑定人姓名和職銜，接受社會大眾透明公正的檢視，「怕熱就不要進廚房，一旦擔任鑑定人，就該接受社會公評，畢竟其專業見解最後還是會被公布。」

傳播學者許志明直言：「怕熱就不要進廚房，一旦擔任鑑定人，就該接受社會公評和質疑。」（圖／黃鵬杰攝）

許志明回憶起撤照當時的情境：「2005年8月3日，大批媒體同業包圍東森電視，大家都想要第一時間得知，東森電視對於S台被撤照，一天之內就得關台的看法。我很想哭，但我沒有時間哭，因為我要到三重湯城監看頻道在午夜交接轉換順不順利。晚上12點一到，東森新聞S台的LOGO瞬間從57台消失。回家途中，八月天的晚上微風細雨，竟讓我感到寒冷，臉上分不清楚，是雨還是淚水...」

對於外界質疑蘇貞昌介入NCC運作，行政院發言人丁怡銘表示，NCC為獨立機關，蘇揆從未介入，行政院尊重其獨立行使職權，嚴正駁斥毫無根據、未經查證的揣測。

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(中時新聞網)