拒絕公開聽證會鑑定人名單的NCC，目前僅宣布兩位聽證會主持人，其中一位是台灣大學新聞研究所教授林麗雲，另一位則是台灣師範大學大眾傳播研究所教授王維菁。主持人在聽證會現場有權准駁，甚至可以禁止任何人發言或是命其退場，權力可說比法院開庭時的法官還大；以林麗雲長期「反旺中」的鮮明立場來看，是否符合陳耀祥口中的「利害關係人」？又是否適合擔任聽證會主持人？社會自有公評。

身為NCC新科委員的王維菁、林麗雲，除了早已顯露出對「中天」的好惡，在總統府前陣子的外流密件中，甚至被提及肩負「處理中天」重任。當時總統府密件揭露「致達說，三名新任委員中兩人偏綠，可以配合處理中天，其中一位比較理想色彩，陳耀祥以後會負責溝通。」其中，「致達」就是蘇貞昌辦公室前主任、現任政務委員黃致達。

事實上，蘇貞昌對陳耀祥下指導棋，破壞NCC獨立性不是第一次。三月底，本刊披露蘇貞昌介入NCC運作，找來時任代理主委的陳耀祥「關切」台灣數位光訊科技集團（台數科）變更新聞頻道申請案，讓一周前剛通過的案子瞬間豬羊變色，震撼傳媒界。

五月間，總統府的外流密件進一步證實，「台數科事件，院長認為陳耀祥不太會處理事情，找他來訓話，要求解決問題。」歷經「訓話風波」後，陳耀祥竟有驚無險地「轉正」主委。

對於外界質疑蘇貞昌介入NCC運作，行政院發言人丁怡銘表示，NCC為獨立機關，蘇揆從未介入，行政院尊重其獨立行使職權，嚴正駁斥毫無根據、未經查證的揣測。

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(中時新聞網)