對於蘇貞昌所做所為，一名不願具名的資深事務官坦言，「看來陳耀祥一定會『處置』中天。」不過，他認為，行政裁量權不該無限上綱，必須要有重大瑕疪才能撤照，就算是當年陳水扁執政時期的新聞局，千方百計想壓制持續揭弊、發表不利扁家言論的ＴＶＢＳ，並從其資金結構狂做文章，最後也只能先開罰一百萬元。

「NCC採合議制，就是要避免執政者操弄國家機器、宰制第四權，期待學者秉持良知，否則未來媒體將成一言堂，絕非社稷之福。」該名事務官憂心地說。

至於蘇貞昌為何盯上中天案？政壇盛傳，蘇貞昌除了「復仇」，更是為了「鋪路」。二○一八年，蘇貞昌出馬競選新北市長，當時中天不斷質疑蘇貞昌的操守，讓他大為不滿，最後蘇貞昌以近三十萬票差距，大敗給對手侯友宜，創下新北市升格後，兩黨最大的一次票差。

一名民進黨內部人士分析，無論是蘇貞昌在新北市大敗，還是前高雄市長韓國瑜同年掀起的「韓流」，牽動國民黨全台選情大振，民進黨高層皆認為中天「圈粉」居功厥偉，因此蘇貞昌把這筆帳算到中天頭上，「二○二二年縣市長選舉，蘇貞昌的愛女、現任立委蘇巧慧極有可能角逐新北市長，他為了避免重蹈覆轍，只好事先防堵，因為難保中天不會再創造另一股風潮，阻礙了蘇巧慧。」

對於外界質疑蘇貞昌介入NCC運作，行政院發言人丁怡銘表示，NCC為獨立機關，蘇揆從未介入，行政院尊重其獨立行使職權，嚴正駁斥毫無根據、未經查證的揣測。

NCC主委陳耀祥曾被行政院長蘇貞昌直接找去關切特定電視台審查案。（圖／鄭清元攝）

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(中時新聞網)