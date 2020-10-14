綠營人士觀察，蘇貞昌仍未放棄總統大位，只是在面對黨內各派系挑戰時，媒體資源無疑是他的「短板」（不擅長之處）。

雖然民進黨長期以來主張黨政軍退出媒體，近年來黨內派系影響力卻更深入媒體。一名政媒人士分析說，新潮流系與頻道代理商「台灣互動電視公司」交好，該公司老闆王志隆早於扁政府時期就取得「寰宇新聞台」（寰宇）執照，近期寰宇更積極從ＭＯＤ擴張上架到台固媒體有線電視系統；「三立電視」董事長林崑海主導的「湧言會」（海派）更是積極，八月陳耀祥和副主委翁柏宗等委員上任後，隨即通過「三立iNEWS」於高雄地區南國有線電視系統變更案，該台馬上從第八十八台移頻至黃金區段的第四十八台。

蘇貞昌系統則是依地緣關係，關注新北市大豐有線電視集團投資台灣寬頻TBC管理公司的交易案，該案由大豐有線大股東戴永輝買下台灣第三大有線電視系統TBC上層管理公司超過百分之六十五的股權，於九月二十二日才舉過聽證會，最終結果將決定蘇系是否能將手伸入傳媒業。據了解，戴永輝因無陸資之虞，且也違反未政軍條款，再加上有特定派系「關心」，過關機率蠻高。

但未來仍在未定之數，蘇貞昌所屬的蘇系目前手中尚沒有友好媒體，還記恨中天，無論是嚇阻握有媒體的派系，讓他們不敢藉機造次，還是希望未來殺雞儆「侯」，甚至是另有所圖，都已傷害台灣得來不易的民主，以及當年黨外前輩用鮮血爭取來的言論自由。

對於外界質疑蘇貞昌介入NCC運作，行政院發言人丁怡銘表示，NCC為獨立機關，蘇揆從未介入，行政院尊重其獨立行使職權，嚴正駁斥毫無根據、未經查證的揣測。

新聞台遭處分實例：

腳尾飯事件

東森新聞S台2005年爆發「腳尾飯」事件，時任新聞局長姚文智指內容腥羶色，違法情況嚴重，審查執照不通過。經訴願後法院撤銷新聞局裁定，東森新聞Ｓ台改名復播。

陳水扁涉貪

TVBS於2005年報導高雄捷運弊案及扁家涉貪，時任新聞局長姚文智認定TVBS為外資，以違反《衛星廣播電視法》開罰100萬元。2006年TVBS訴願成功，免罰。

周政保嗆聲

2007年，TVBS記者錄製黑道份子周政保嗆聲的影片，遭NCC罰款200萬元，最終總經理李濤下台、副總李四端轉任行政職。

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(中時新聞網)