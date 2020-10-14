高雄市上個月29日凌晨，一夜發生3起砸店衝突，包括苓雅區「凱薩帝苑」酒店被砸2次、三民區知名的「九如茶行」也被砸，茶行老闆綽號「茶米仔」的黃俊傑座車也遭波及，警方獲報後出動快打部隊對空鳴2槍制止，逮捕蘇姓等3名嫌犯，警方帶回鬧事的酒客後，原本以為是單純的酒客鬧事，沒想到引發一連串的案外案。

而這一連串的暴力事件，也因為第一線處理失當，造成江湖大亂鬥，高雄市警局也火速開鍘包括偵查隊長和派出所所長在內的6名警官，並調整2位分局長；不過，道上傳聞，這件事恐怕不會善了，江湖正醞釀一場腥風血雨！

台中幫「良」字輩大哥要去賭場捧場遭到拒絕，3名小弟為幫大哥出頭，至車上拿出大龍炮，隨即到凱薩酒店大廳點燃丟擲。（圖／翻攝畫面）

本刊調查，29日凌晨3點多，台中幫的大哥因為在賭場被嗆，旗下小弟綽號「叔叔」的蘇男（32歲）夥同李男（26歲）、宋男（29歲），為了幫大哥出頭，闖入凱撒帝苑酒店大廳點燃大龍炮丟擲，轄區警方獲報立即趕抵現場，除了對空鳴槍，還用辣椒水壓制，最後將蘇男等3人帶回派出所。由於警方認為只是單純的酒後鬧事，因此並未對嫌犯上銬、管制手機。

孰料，不久後有一票人跑到派出所嗆聲：「我茶行的啦，不然你是想要怎樣？」蘇男等人一聽火氣更大，李男還用通訊軟體撂了數10名台南兄弟，趕到到高雄助陣。就在蘇男等人接受偵訊期間，台南掛的兄弟砸毀九如茶行及茶米仔停在門口的黑色休旅車，接著持棍棒衝入凱撒帝苑酒店猛砸，引發台中台南和高雄幫派間的大亂鬥。

高雄市接連發生暴力事件，警界高層火速調整轄區偵查隊長和派出所所長，並將苓雅分局長與三民二分局長互調。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)