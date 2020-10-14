上個月底，高雄市苓雅區「凱薩帝苑」酒店及三民區知名的「九如茶行」被砸，茶行負責人綽號「茶米仔」的座車等接連被砸，警方先後逮捕14人到案，其中涉砸酒店的3人，經檢方訊後認定聚眾施暴罪嫌重大，有勾串共犯之虞聲請羈押；其中撂人的李男羈押禁見獲准，宋、蘇姓男子皆5萬元交保。

但檢警萬萬沒想到，涉嫌砸店的蘇男交保後，才剛步出地檢署，隨即被人擄走，壓制仁武區一處民宅禁錮，並遭人持球棒痛毆，蘇男不但被打的遍體鱗傷，雙手甚至被打到粉碎性骨折，獲釋後醫院一度還發出命危通知。但為何只針對蘇男？外界議論紛紛。

知情人士透露，身為在地高雄人的蘇男，個性較為衝動，原本跟著高雄一位「達」字輩大哥，靠著經營網路簽賭維生。去年9月間，兩人在苓雅區一家便服酒店起衝突，蘇男一時氣不過拿出道具槍開了2槍洩憤，巨大的聲響嚇壞了服務生和酒店妹，這個舉動，讓他與「達」字輩大哥正式決裂；蘇男自知無法在南部混下去，只好轉而投靠台中「良」字輩大哥。

一名道上弟兄研判，台中「良」字輩大哥的實力不容小覷，可能對於自己「遭賭場拒絕」一事相當不滿，面子掛不住，才會默許小弟給對方一點顏色瞧瞧。但只是沒想到強龍不壓地頭蛇，蘇男等人連續砸毀茶米仔的酒店和茶行，簡直讓茶米仔面子掛不住，但蘇男被打斷手，是幕後大哥要給茶米仔一個交代，還是有其他藏鏡人下令報復不得而知。

一名資深刑警表示，「茶米仔」在高雄擁有「喊水會結凍」的影響力。茶米仔過去號稱「情色教父」，近年轉行變成「博弈大亨」，不少政壇選舉、黑道糾紛和白道協商，都會約在他的九如茶行「聊天洽談」；因茶米仔做人做事相當厚道，黑白兩道都對他敬重三分，不少人對於此次凱撒帝苑酒店和九如茶行被砸，感到相當驚訝。

去年9月，連千毅與大仁哥等2名網紅的「直播主之亂」，據說茶米仔是平息風波的大功臣之一。當時，連千毅與大仁哥先是在網路上相互叫囂，進而演變成了街頭砸店和開槍事件，2人一度約在九如茶行，透過一名大哥級長輩「喬事」。

雖然表面上，2派糾紛暫告落幕，但隨著蘇男被打斷雙手的畫面「技巧性」外流，顯見雙方暗地較勁意味濃厚。檢警應該嚴密監控，才能避免擦槍走火，引爆江湖火併，禍及無辜民眾。

高雄接連發生槍擊和砸店等重大暴力事件，治安亮起紅燈，即使警局長劉柏良大動作率員警臨檢，被外界抨擊，恐怕只是流於形式，效果不大。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)