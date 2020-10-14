緋聞比演藝事業精采的李運慶，多年來始終和「前女友」李佳豫的名字連在一起，但近期本刊接獲爆料，指李運慶和共同演出電視劇《月村歡迎你》的洪詩現正熱戀中。國慶連假期間，本刊果然直擊李運慶當起司機，護送小7歲的女友洪詩赴約，行程結束後，更找來代駕司機負責開車，小倆口則黏在後座浪漫調情。

洪詩下車後，李運慶將車開往復興南路一段的停車場，晚間十點半左右取車，再開到洪詩的公司附近等候；期間他除了到超商買咖啡並在附近散步，其餘時間大多待在車上。隨著時間慢慢過去，在車上等了一個多小時的李運慶，終於下車舒展筋骨，一邊打電話，一邊從後車廂拿出一雙布鞋更換，接著又是靜靜地等待。

國慶連假時，李運慶當起洪詩的司機，送女友與前「Popu Lady」成員宇珊（右）、寶兒和庭萱聚會，更在外頭等候近2小時。（圖／本刊攝影組）

凌晨零點二十四分，宇珊和助理下來，兩人在門口和李運慶聊了幾句便先行離去。或許是得知其他人即將現身，李運慶調皮地躲在一旁準備嚇人，但走在前面的寶兒並沒有受到太大的驚嚇，反而面露不悅；面對男友如此幼稚的舉動，洪詩顯得一臉尷尬，與笑容滿面的庭萱走在後頭，一群人在門口小聊了一會兒才相互道別，李運慶和洪詩一起走向停車的地方，其他人則是回到公司。

洪詩的一幫閨密，似乎和李運慶非常熟稔，眾人寒暄了一會兒才離去。（圖／本刊攝影組）

從當晚眾人的互動熱絡看來，李運慶和洪詩交往一事，在姐妹間已不是祕密，且女方公司的工作人員似乎也知情，還特別敲了李運慶的車窗，向他打聲招呼才離去。

10多分鐘後代駕司機現身，準備載李運慶和洪詩回家。（圖／本刊攝影組）

洪詩上了副駕駛座後，李運慶將後座雜物移到後車廂，隨後逕自坐進後座，本以為小倆口在鬧彆扭，但不一會兒，洪詩也跟著坐進後座，讓本刊記者看得一頭霧水。此時一名代駕司機抵達並負責開車，更令人疑惑行程中只有喝咖啡的李運慶，為何要找來代駕。

好不容易有了貼身相處的機會，洪詩立刻依偎在李運慶身上甜蜜聊天。（圖／本刊攝影組）

回程的路上，小倆口在後座緊緊依偎著聊天，洪詩時而靠在李運慶的胸膛，時而又開懷大笑地看著戴上口罩的男友，本刊這才明白，代駕的功能不僅是讓喝酒的人能夠平安返家，也可以是情侶遊車河、談情說愛的好幫手。零點五十八分，車子開到男方家的停車場出入口，代駕司機將車交給李運慶後，小倆口便坐回到前座，將車子駛進停車場返家過夜。

代駕司機把小倆口載到李運慶家的停車場後，換李運慶把車開進地下室。（圖／本刊攝影組）

6月時洪詩與李運慶曾一起去看舞台劇《昨夜星辰》（左），洪詩卻只低調地貼出與友人的合照。（右）（圖／本刊攝影組、翻攝自洪詩IG）

今年的六月二十六日晚間，本刊便直擊李運慶和洪詩一起觀賞舞台劇《昨夜星辰》，或許是為了保護戀情，兩人並未一同在媒體前受訪，而是由李運慶和房思瑜、蔡燦得在媒體前合影，曾和李運慶傳過緋聞的周曉涵，當晚也有出席。九月二十五日「小鬼」黃鴻升舉辦告別式，洪詩也是在李運慶陪同下前往，儀式結束後兩人也刻意一前一後離開。

李運慶和洪詩曾於2018年一起上《綜藝玩很大》，因分在同一隊而培養出革命情感。（圖／翻攝自李運慶臉書）

小鬼的告別式當天，洪詩與李運慶刻意保持距離。（圖／翻攝自網路）

(中時新聞網)