緋聞比演藝事業精采的李運慶，多年來始終和「前女友」李佳豫的名字連在一起，但近期本刊接獲爆料，指李運慶和共同演出電視劇《月村歡迎你》的洪詩現正熱戀中。國慶連假期間，本刊果然直擊李運慶當起司機，護送小7歲的女友洪詩赴約，行程結束後，更找來代駕司機負責開車，小倆口則黏在後座浪漫調情。
洪詩下車後，李運慶將車開往復興南路一段的停車場，晚間十點半左右取車，再開到洪詩的公司附近等候；期間他除了到超商買咖啡並在附近散步，其餘時間大多待在車上。隨著時間慢慢過去，在車上等了一個多小時的李運慶，終於下車舒展筋骨，一邊打電話，一邊從後車廂拿出一雙布鞋更換，接著又是靜靜地等待。
凌晨零點二十四分，宇珊和助理下來，兩人在門口和李運慶聊了幾句便先行離去。或許是得知其他人即將現身，李運慶調皮地躲在一旁準備嚇人，但走在前面的寶兒並沒有受到太大的驚嚇，反而面露不悅；面對男友如此幼稚的舉動，洪詩顯得一臉尷尬，與笑容滿面的庭萱走在後頭，一群人在門口小聊了一會兒才相互道別，李運慶和洪詩一起走向停車的地方，其他人則是回到公司。
從當晚眾人的互動熱絡看來，李運慶和洪詩交往一事，在姐妹間已不是祕密，且女方公司的工作人員似乎也知情，還特別敲了李運慶的車窗，向他打聲招呼才離去。
洪詩上了副駕駛座後，李運慶將後座雜物移到後車廂，隨後逕自坐進後座，本以為小倆口在鬧彆扭，但不一會兒，洪詩也跟著坐進後座，讓本刊記者看得一頭霧水。此時一名代駕司機抵達並負責開車，更令人疑惑行程中只有喝咖啡的李運慶，為何要找來代駕。
回程的路上，小倆口在後座緊緊依偎著聊天，洪詩時而靠在李運慶的胸膛，時而又開懷大笑地看著戴上口罩的男友，本刊這才明白，代駕的功能不僅是讓喝酒的人能夠平安返家，也可以是情侶遊車河、談情說愛的好幫手。零點五十八分，車子開到男方家的停車場出入口，代駕司機將車交給李運慶後，小倆口便坐回到前座，將車子駛進停車場返家過夜。
今年的六月二十六日晚間，本刊便直擊李運慶和洪詩一起觀賞舞台劇《昨夜星辰》，或許是為了保護戀情，兩人並未一同在媒體前受訪，而是由李運慶和房思瑜、蔡燦得在媒體前合影，曾和李運慶傳過緋聞的周曉涵，當晚也有出席。九月二十五日「小鬼」黃鴻升舉辦告別式，洪詩也是在李運慶陪同下前往，儀式結束後兩人也刻意一前一後離開。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。