緋聞比演藝事業精采的李運慶，多年來始終和「前女友」李佳豫的名字連在一起，但近期本刊接獲爆料，指李運慶和共同演出電視劇《月村歡迎你》的洪詩現正熱戀中。國慶連假期間，本刊果然直擊李運慶當起司機，護送小7歲的女友洪詩赴約，行程結束後，更找來代駕司機負責開車，小倆口則黏在後座浪漫調情。

二○一八年底，李運慶和洪詩因為參加《綜藝玩很大》而認識，去年兩人合作電視劇《月村歡迎你》後變得熟稔。洪詩曾在受訪時提到，劇中讓她最緊張的一場戲，是自己為了奪回與坤達的感情導致氣喘發作，演出前，她特別請教有氣喘宿疾的李運慶，希望能詮釋得很好。

因戲結緣的兩人，還留下不少「愛相隨」的痕跡，曾透露自己是「海鮮控」的洪詩，今年五月在IG貼出吃生蠔、炸魚薯條配白酒的照片，隔了一個月，李運慶也秀出生蠔照，還坐在和洪詩同樣的位置。六月他們更不約而同地拍了「露營照」，用的杯子也是同一款，關係不言而喻。

身為「海鮮控」的洪詩，與李運慶在同間餐廳的同個位置吃生蠔，她手中的高腳杯，和男方照片中的是同一款。（圖／翻攝自兩人的IG）

李運慶今年五月引進韓國品牌的泡泡沐浴粉，並親自下海拍照宣傳。六月初洪詩也為了李運慶的產品，在IG放上美人出浴照，賢內助的姿態相當明顯。

三十九歲的李運慶，出道十四年來代表作品不算多，但緋聞對象的名氣可是一個比一個響亮，除了陳意涵、周曉涵、白歆惠和林韋君，還有公開交往五年的「小豫兒」李佳豫。李運慶曾表示，不怕和藝人交往會被攤在陽光下討論，還想把自己的愛情故事寫成劇本。

與李佳豫分手後，李運慶依然和她當超級好朋友，不但一起拍戲還互相探班。（圖／翻攝自李運慶臉書）

和李佳豫分手後，李運慶仍與對方保持良好互動，關係既像家人，也是無話不談的好朋友，更坦言「如果是真正在乎的人，為什麼不能持續關心？」李佳豫也表示「不論他在生命中的什麼位置，都是一個值得存在的人吧。」當前男友開始經營副業，李佳豫也大方相挺，溼身泡澡替他宣傳，展現十足義氣。

不只李運慶緋聞精采，從《我愛黑澀會》節目出道的洪詩，也不是省油的燈；和李運慶交往前，她不僅與男團「JPM」的毛弟（邱宇辰）交往過，也曾和另一個偶像團體「SpeXial」的明杰傳出緋聞。如今這兩位相差七歲的「發電機」湊在一起，是否能開花結果，值得期待！

洪詩以《我愛黑澀會》節目出道，曾與組團「JPM」的毛弟交往。（圖／翻攝自詹子晴臉書）

(中時新聞網)