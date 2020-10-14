李運慶和交往五年的李佳豫分手後，仍與對方保持良好互動，關係既像家人，也是無話不談的好朋友，更坦言「如果是真正在乎的人，為什麼不能持續關心？」李佳豫也表示「不論他在生命中的什麼位置，都是一個值得存在的人吧。」娛樂圈中，也有不少這樣「良性」互動的分手前男女朋友案例。

情散合作不尷尬的例子中，陳綺貞與鍾成虎算是經典範例，愛情長跑達16年的兩人，去年宣布已分手2年，關係從戀人昇華為摯友，由於對音樂仍抱有相同理念，陳綺貞2018年推出的單曲〈觀察者〉，仍是與鍾成虎合作。

而2012年被媒體直擊一起看電影、用餐並回家過夜的安心亞和阿KEN，長達27小時黏TT，雖然戀情無法繼續，仍合作拍廣告和電影，近期還與納豆共同主持《同學來了》。

此外，高宇蓁和趙駿亞這對昔日戀人，雖然交往1年半便分手，但兩人依舊是朋友，還曾在台劇《金家好媳婦》被配對；高宇蓁也曾帶新男友與趙駿亞餐敘出遊，甚至為了趙駿亞的網路節目情義相挺出外景。

(中時新聞網)