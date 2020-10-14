全球首款支援5G網路的iPhone 12全系列於美國時間10月13日上午(即台灣時間10月14日凌晨)正式發表，匯聚果粉目光，為回應市場期盼，台灣之星也隨即在Apple特別活動後，今(14)日宣布自台灣時間凌晨3時起開放消費者預留資料，零時差掌握iPhone 12的第一手資訊。

台灣之星指出，本活動不限台灣之星用戶、也不需預先繳付任何費用，凡至台灣之星官方網站留下消費者之基本資料(姓名/證號/聯絡電話)及申辦類型(新申辦/攜碼/續約)，即可享專人聯絡，第一時間取得iPhone 12的即時資訊；除此之外，面對5G催生行動娛樂跳躍升級，台灣之星也針對預留資料並於後續完成iPhone 12申辦且申辦成功的消費者祭出「限量AirPods Pro(原價$7,990)半價$3,995搶購資格」，手機加耳機，同時暢享5G飆網與高品質的影音娛樂。

感興趣的話，現在就快號召身邊果粉及親朋好友一起到台灣之星活動網頁預留資料，即可優先取得iPhone 12的最新消息。

(科技)