行政院發言人丁怡銘否認國民黨革實院長羅智強爆料「中天電視台關定了」，表示「毫無根據」、「政院尊重獨立機關行駛職權」。國民黨副祕書長李彥秀在臉書表示：「蘇貞昌尊重NCC？前主委詹婷怡誰罵走的！」

李彥秀以「只許陳菊祝壽，不准中天監督？」為題發文說，革實院院長羅智強在記者會提及自己接到爆料，指中天電視台年底「關定了」，民進黨政府下一步就是關掉TVBS，封殺所有不同意見的聲音和新聞自由。事實上，這件事政壇上早有耳聞，檯面下未經公開的威脅利用，更已經到匪夷所思的地步。

她說，殷鑑不遠，2005年，謝長廷擔任行政院長，只因東森新聞S台內容不得民進黨政府喜歡，便下令關台，也因為「公權力干預新聞自由」爭議，而後有了「獨立機關」國家通訊傳播委員會（NCC）的出現。

沒想到，氣焰囂張的蘇貞昌，2019年初上任沒多久，就針對「假新聞」，痛批NCC「誰都管它不到，但它也什麼都不管」。當時擔任立院總召的江啟臣還特別表示，NCC委員遴選條件，比中選會委員還嚴格，目的就是要維護獨立超然，捍衛百分百言論自由。最後，NCC主委詹婷怡基於對於新聞自由的堅持與尊嚴，辭去主委一職，表達最沉痛的抗議。

李彥秀指出，行政院發言人丁怡銘說「羅智強的揣測毫無根據。」難道蘇貞昌真的忘了一年多前，對於NCC以及詹婷怡的公然干預以及羞辱嗎？對於獨立機關都可如此明目張膽的干預，套一句蘇貞昌慣用的語言，「關中天、關TVBS，剛好而已！」

她說，民進黨一手要關「不聽話的媒體」，另一手卻是跟綠媒「body body」，時任高雄市長陳菊放下一災害應變中心不管，帶領市府高層首長，颱風夜直奔媒體大亨海董豪宅，只為了獻唱一曲。

李彥秀強調，蘋果日報創辦人黎智英反共色彩鮮明，甚至身體力行站在抗議的第一線，中共仍不敢關掉蘋果日報；蘇貞昌的企圖心不僅是行政院長，總統之路拿中天祭旗，恐怕不是一句「毫無根據」可以輕輕帶過。

(中時 )