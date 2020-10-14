國民黨青年中常委陳克威、周孟蓉今天下午將在中常會提案，直指民進黨政府要撤銷中天新聞台執照、把頻道讓給親綠媒體經營，他們認為此事非僅一家電視台之事，而是攸關新聞自由、言論自由，以及我國民主發展良窳，要建請黨中央成立專案小組，窮盡各種方法強力監督，不容貽羞國際、戕害民主的惡例發生。

這項提案昨晚提出，迅速獲得謝坤宏、沈智慧、侯彩鳳、鄧治平、李傅中武、童惠珍、高思博、陳炳甫、陳雙全、邱素蘭、李德維、曾文培、劉大貝、陳宗興、游顥、江碩平、黃紹庭及鄭任宗等18中常委連署。

陳克威、周孟蓉提案指出，媒體是第四權，也是民主政治監督制衡不可缺的力量。但NCC即將對中天新聞台召開聽證會 (10／26)，並進行審證，各方消息及跡象顯示，蔡政府將予撤照、關閉中天，讓出頻道給親綠媒體經營。此舉除凸顯蔡政府「順我昌、逆我亡」本質，及獨裁專制的假民主手段，更戕害新聞自由，違反憲法保障言論的精神。

提案指出，國民黨推動中華民國民主化，從戒嚴時期隨時代嬗進，解嚴、開放黨禁及報禁，使國人共享民主自由成果，彼時在野勢力以至後來成立的民進黨，均主張100％言論自由及新聞自由；如今民進黨執政，卻大開民主倒車、自打嘴巴，違背新聞自由、言論自由的普世價值，只為遂行輿論箝制的一黨之私，以鞏固其假民主真獨裁的政治統治。

陳克威、周孟蓉也表示，美國總統川普厭惡CNN、中共敵視香港蘋果日報，都不敢以行政手段令其關閉，自由民主的中華民國，豈容此惡行發生？菲國最大電視網ABS-CBN因得罪菲國總統杜特蒂，今年5月換照未過，被迫停播，成為世界各國新聞台遭政府關閉的首例，不僅菲國人民、勞工團體和記者組織譴責聲四起，更成為國際之恥，中華民國不能任民進黨政府恣意妄為。

兩人在提案中示警，一旦中天新聞台遭關閉停播，頻道轉讓綠媒運用，國內媒體綠化失衡的嚴重情形，將更惡化。而中天被關閉，之後下個目標還有TVBS，任何不配合民進黨的媒體都將岌岌可危，台灣媒體恐全面綠化，在野監督力量將無從發聲。

提案建請黨中央結合智庫、立院黨團成立專案小組，窮盡方法強力監督，並連同執政縣市、公正團體，透過各種管道及方式發聲，不容執政黨開此惡例，扼殺新聞自由及言論自由，戕害民主健全發展。

(中時 )