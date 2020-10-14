美股周一雖大漲，不過可能受到國安基金宣布退場的影響，台股周二早盤一度下跌近百點來回補周一開高缺口並回測5日線後收斂跌幅，終場指數以下跌8點收在12947點，成交量為1845億元。

周二盤中看了一下過去十年來，台股10月中下旬~11月初的走勢，除2012年和2016年剛好也是美總統大選之外，其餘8年因為進入電子傳統旺季，所以在第三季財報和10月營收佳的帶動下，10月中下旬~10月底11月初，台股都易漲難跌，今年又剛好碰到美國大選，所以接下來三周關鍵仍是看美股，至於台股目前抓住大原則就是12700上下50點關鍵支撐未破前，近期仍可在高檔震盪或持續震盪走高。

至於美大選結果不論誰當選，都只會影響短線而不會改變中長期趨勢。目前市場大多數的看法，川普若連任則可能先漲後跌，整理完再上去；若拜登勝選，則先拉回整理後再往上攻。

(時報資訊)