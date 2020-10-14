金管會公布大同(2371)陸資疑雲最新調查結果，證實又有陸資透過新加坡金融機構違法投資大同股票，持股比例達5.87％，依違反兩岸人民關係條例規定裁罰該陸資2500萬元、停止股東權利並限期半年內出清，為大同第4度遭查獲有陸資違法投資。

證期局副局長郭佳君表示，經多方管道查證比對後，發現確有陸資透過他人在新加坡金融機構開立的帳戶，於去年5月起陸續買進大同股票，半年來持股達5.87％。不過，金管會並未透露該陸資名稱，僅表示並非先前遭3度抓包違法繞道投資大同的龍峰國際。

陸企全資子公司港商龍峰國際於2016～2018年間，透過多個帳戶化身外資繞道投資大同，持股最高曾達18.5％，且遭金管會裁罰勒令出清持股後，又被抓包再度違規投資大同。金管會前後3度裁罰龍峰國際、並勒令限期出清持股，合計共裁罰1044萬元。

金管會指出，依兩岸人民關係條例規定，中國大陸人民、法人、團體、其他機構或在第三地區投資的公司，非經主管機關許可不得在台從事投資行為。此次陸資藉由他人委託外國機構投資人違法投資大同，依法裁罰2500萬元、停止股東權利並限期半年內出清持股。

金管會表示，對於陸資透過外資違法投資上市櫃股票，均秉持審慎處理及依法行政作為，啟動相關查調機制，透過相關管道積極蒐集事證、力求毋枉毋縱，就調查事實及事證綜合審酌。如有陸資涉有違法投資，均即依法處罰並停止股東權利。

同時，金管會對於合法股東則致力股東權益保障，如上市櫃公司股東會有影響股東權益行使、並有違反公司治理原則、股東行動主義情事，亦會依法處分。金管會表示，無論是哪一派，只要有發現具體違法事證就會依法開罰，希望維持市場秩序。

金管會指出，為吸引外資投資台股，外資管制措施30多年來已逐步放寬，由審查許可制改採登記制，但遵守當地法令為基本義務。先前已多次重申僑外資及陸資投資台股，應確實遵守相關投資管理辦法，若未來再發現違規情事，將依相關規定從重議處。

(時報資訊)