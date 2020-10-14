針對外界指稱金管會主委黃天牧上任以來，平均每2天就有1家保險業挨罰，金管會對此罕見發布新聞稿，指出2020年前三季對保險業613項缺失共裁罰1億640萬元，略低於去年同期的1億650萬元，澄清並未重罰保險業，也不會為達成預算目標而罰。

金管會統計，針對去年檢查報告所列缺失或日常監理發現的業務違規疏失，今年截至8日合計對保險業裁罰1億640萬元，包括壽險業7150萬元、產險業960萬元、保經代業2530萬元，與去年同期8650萬元、1560萬元、440萬元相比，僅保經代業裁罰金額增加。

金管會指出，保險業今年共613項缺失，其中73項處以罰鍰、80項處以糾正，分占總數的11.91％、13.05％，相較去年同期的11.77％、23.25％，遭罰鍰比率相當、糾正比率則漸下降。而不予處分比率達75.04％，較去年同期64.98％明顯提升。

至於保經代業今年遭裁罰件數22件、共裁罰2530萬元，較去年同期8件、440萬元跳增，主因去年辦理金檢時，發現多家業者勸誘保戶重複以貸款或保單借款等方式購買保單，不僅欠缺內控監督機制，且有違法遵及消費者保護，故依法予以處分。

金管會強調，針對金檢時發現業者涉及的違規缺失，金管會皆依法行政，從認定構成違規要件至作成裁罰決定，均訂有嚴謹的裁罰基準及處理流程，經過會議審慎充分討論後才作成裁罰決定，並非特定人可自行做出裁罰決策。

為使保險業者能將同業遭裁罰案件引以為鑑，金管會每年均舉辦保險業招攬核保及強化法令遵循制度等研討會或業務宣導說明會，透過講解實務作業面常見缺失及違規態樣，盼使業者更瞭解各項法令及監理重點，並落實於日常業務運作。

張玉煇強調，裁罰主要希望遭懲處業者能盡速改正相關缺失，以維護保戶權益及金融市場秩序，監理目的在於導正業者行為，而非重罰或罰鍰有無達到預算目標。他表示，雖然明年訂定的裁罰金額預算較今年高，但不會為達成預算目標而裁罰。

(時報資訊)