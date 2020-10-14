台灣證券交易所9月24日啟動對11檔TDR採取處置措施，檢視至昨日處置屆滿為止，TDR溢價情形已有大幅改善，目前溢價顯著偏高者1檔，就溢價仍顯著偏高的杜康-DR，持續採行處置措施。

證交所指出，TDR為原股已在國外上市且同時在台灣集中交易市場掛牌的有價證券，兩者價格應具連動關係。近期多檔TDR存在溢價幅度過大情形，代表其交易價格過度偏離原股價格，投資人如買進須承受較大的價格波動風險，易遭受重大投資損失，證交所已多次依規列為公布注意股票及採取處置措施。並在24日開會加重處置，至昨日10個交易日屆滿，僅杜康-DR仍然偏高。

因此，持續進行處置措施，包括：以人工管制撮合終端機執行撮合作業（約每60分鐘撮合一次）；所有投資人每日委託買賣該有價證券時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分不在此限；信用交易降低融資比率為0及提高融券保證金成數1成。

依TDR公司公告最近期財務資料顯示，TDR基本每單位盈餘呈現虧損者有越南控-DR、泰聚亨-DR、同方友友-DR、晨訊科-DR、友佳-DR、杜康-DR等6家，TDR基本每單位盈餘僅0.01元者有泰金寶-DR、精熙-DR等2家，證交所呼籲投資人參考相關資訊，注意溢價偏高的交易風險。

(時報資訊)