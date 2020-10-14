創業家(8477)旗下電商平台生活市集成立邁入第8年，持續優化各項使用體驗，宣布投入千萬元，啟動整體品牌升級計畫，包含LOGO、形象影片、到全套企業識別(CI)，全新升級的生活市集以「共創美好生活」為品牌使命。公司指出，雖然前3季營收衰退，但品牌塑造是公司今年最大投資案，透過品牌提升，今年第4季到明年第1季整體來說樂觀看待。

創業家指出，今年新冠疫情讓台灣電商的餅越來越大，但是整個電商的競爭來說，集團化的現象越來越明顯，這也是創業家品牌升級形象塑造的原因，希望在競爭激烈環境下，消費者對於創業家品牌有更清楚的認識。

本次溝通發揮「查價」與「評價」兩大品牌特色主軸，精選物有所值的生活好物，讓消費者的生活過得更好、更有品質、更便利，致力實現生活市集「只為給你好生活」品牌承諾。

生活市集新LOGO以全新的「生活市集橘」與象徵電商與實體購物最大差異的「紙箱」作為設計主軸，讓品牌視覺更為活潑、正向，也傳達出生活市集精選各式生活好物，期望讓消費者選擇更簡單、生活更自在的特色；生活市集也將於電視、YouTube、Facebook粉絲專頁推出兩支形象影片「2020生活考察團-查價篇」、「2020生活考察團-評價篇」，影片中，生活市集化身為「生活考察團」，表現出「時時查價」、「收集真實評價」品牌特色；此外，看好社群的擴散效應，也將於生活市集Facebook粉絲專頁陸續推出「夯吉出任務」等活動。

在凱度(Kantar)的最新調查中，生活市集獲選為今年上半年台灣快消品成長率最高的電商平台。而從去年開始，生活市集陸續完成以下機制：透明化消費者評價機制、平台介面優化、延長線上客服服務時間、並成立APP「夯動態」，成為台灣第一個發展內容社群的本土電商。

生活市集深度挖掘消費者核心需求與真實心聲，去年底起，經由大規模的量化調查與多次質性訪談，發現「價格」與「安心」是消費者選擇電商通路的兩大要素，而在價差極為接近時，「安心感」則會脫穎而出，成為消費者最終的關鍵購買要素。

生活市集針對品牌進行整體升級優化，從全新的品牌LOGO設計，到品牌形象與品牌精神的傳達，期盼達到「強化生活市集企業識別」、「增進消費者與供應商信任感」、進而「提升品牌聲量及營運績效」三大目的。

(時報資訊)