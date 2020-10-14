富邦金旗下北富銀利用國慶連假進行新核心系統升級，但新系統上線後出現穩定性問題，ATM及網銀屢遭反映無法順利運作。金管會對此表示，北富銀已通報重大偶發事件，已要求須以最快速度完成改善，並在7天內提交查核報告，由金管會依規定處置辦理。

銀行局副局長黃光熙表示，北富銀在5月、9月均有項金管會報告核心系統轉換情形，金管會已要求要確保新核心系統穩定性、保障客戶權益、妥適準備相關因應措施，且上線前需完成平行測試、壓力測試及第三方驗證，8日轉換新系統時，亦要求需定期通報進度。

針對北富銀新系統正式上線後，於11、12日發生系統不穩定問題，黃光熙表示，初步了解是大量交易時出現異常，致使系統效能出現導入問題，北富銀已通報重大偶發事件。金管會已要求儘速確認原因、保障客戶權益，並留意員工加班情況、依勞基法規定辦理。

黃光熙表示，北富銀截至12日已完成相關帳戶調整作業，對於造成新系統不穩定的確切詳細原因，已要求北富銀需在7天內提交查核報告，由金管會依規定處置辦理，並督促北富銀保障客戶權益。

北富銀則說明，因新核心系統連結周邊系統的銀行企業匯流排（ESB）系統效能問題，導致部分服務無法順利完成。13日實測顯示ESB效能已有顯著改善，但尚未達到最佳狀況。對於12日因系統問題影響的交易，將在13日完成交易確認，並妥善與客戶協商處理。

(時報資訊)