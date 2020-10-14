前高雄市長韓國瑜離開高雄後，距今已經4個多月，聲量不減，外界更不斷傳出他將參選台北、桃園市長，甚至是國民黨主席，不過，本人皆未證實消息。對此，前高雄市新聞局長，也被視為韓國瑜子弟兵的王淺秋也在臉書曝光真實答案，那就是「千萬不要輕信謠言」。

2022年地方選舉尚未開跑，不過，各黨會派出哪位戰將角逐，已悄悄掀起戰火，其中，離開高雄的韓國瑜，鮮少公開行程，但動向仍受矚目，屢被傳出將參選台北、桃園市長等職。對此，王淺秋13日邀請前高雄市副市長李四川上廣播節目「千秋萬事」，後來則在臉書寫下，「近來又有『不分區』議員放話『核心幕僚』說...韓要參選...，我們面面相覷」。

王淺秋進一步透露，「只能說胡說八道無極限。人客啊！千萬不要輕信謠言。」而網友則是紛紛留言寫下，「沒有韓國瑜當『靶』，這些人生活就當機，瘋了」、「看的出來他們真的很怕韓市長這個優秀團隊」、「可見很多人很擔心韓出來」。

至於，先前更有消息流傳韓國瑜將出席大型公開活動的行程，而他本人則在臉書澄清，目前並沒有參加任何大型公開活動的計畫，近期會參加的就是一些老同學的私人聚會，和老朋友聊聊天、敘敘舊，生活非常單純。

(中時新聞網)