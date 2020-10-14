NCC要關中天新聞台，引發熱議。國民黨青年團前總團長田方倫今天在臉書表示「中天，關定了！」1933年的納粹黨與2020年的民進黨有著87％的相似，控制媒體、控制言論、控制思想，用公帑進行全面大內宣與大外宣，近幾年發揮第四權責任的中天新聞台，對政府的批評更刺耳，哪有不被關台的道理？但中天關台，或許台灣只是少了一點「偏藍親中」言論，但真正要「挫著等」的是我們台灣人。

「先說結論，中天關定了！」田方倫在臉書指出， 2016年的蔡英文曾說：「只要我當總統，沒有一個人必須為自己的認同道歉」，這些話言猶在耳，短短四年後的今天我們將再看到一次，民進黨對不同立場的媒體伸出他的髒手。民主進步黨過去曾以追求言論自由做為創黨理念，包容不同的言論、不同的立場、不同的政治傾向，讓台灣不要受到當時政府一手掌握的傳媒機器影響，勇敢思辨出一條自己的道路，這就是當年民主又進步的民主進步黨。

但今年獲得817萬票的民進黨手段卻越發兇殘，背棄勞權砍七天假、背棄公投硬要加上鳥籠、背棄食安開放當年反對的瘦肉精、背棄居住正義強硬動手做南鐵東移。民進黨在2016年執政以來口口聲聲說著要守護台灣的民主與言論自由，但卻對於不同立場的聲音開始手上下其手，強硬通過《境外勢力影響透明法》，也就是大家熟知的中共代理人法案，將批評政府的一切聲音定義為他國代理人，進而羅織入罪，甚至是在年初的總統大選當中，大用《社會秩序維護法》傳喚藍營支持者，意圖讓基層禁聲。

田方倫指出， 1933年納粹黨執政後，希特勒即任命戈培爾隨為宣傳部長。上任後第一件事即是將德國媒體、資訊的控制權擴大。在納粹統治下，昔日市民社會所擁有的自主性全然窒息，因此喪生了反省與批判的力量，這對建構極權政體的統治基礎創造了條件。戈培爾之後也展現了宣傳工作的巨大成效，在他個人的主導下，總能為第三帝國與希特勒創造許多政治神話，將日耳曼神話、納粹壯盛軍容、雅利安人強健體魄與硬體設施融合一體，進而以政治社會化過程，將德國人民變成馴服者。

他說， 1933年的納粹黨與2020年的民進黨有著87％的相似，控制媒體、控制言論、控制思想，用著人民的公帑進行全面的大內宣與大外宣，《科學人》案如此、國小營養午餐宣傳瘦肉精也是如此，那在近幾年發揮第四權責任的中天新聞台，對於政府的批評更是刺耳，哪有不被關台的道理呢？

田方倫說，剛結束的《新聞深喉嚨》過去就是被認為批評政府力道最為強悍，多次揭發弊案、關注陳明文300萬高鐵案、關注立委收賄案，但是卻也撐不住無形大手的壓力，黯然收攤。中天新聞台撤照若成真，或許台灣只是少了一點「偏藍親中」言論，但真正要「挫著等」的是我們台灣人。

他指出，民進黨在野時，說要百分之百的言論自由。民進黨執政後，只有力挺綠營、力挺政府的言論自由。政府大概也忝不知恥，會說這就是「時空環境的改變」。如果中天真的被關台，象徵媒體全面綠化，言論全面綠化，非綠將被無情的宰制與打擊，這將是台灣邁向一黨獨大與專制獨裁的又一步，再現1933年納粹黨的光榮。再說一次「中天，關定了！台灣的言論自由，死定了！」

(中時 )