臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

中山大學確定撤銷國民黨高市議員李眉蓁的碩士學位，李眉蓁受訪表示，目前還沒接到通知，不過，她認為學校應是獨立單位，卻因為政治緣故就隨之起舞、追殺所有人，她覺得很失望。對此網友看法兩極，有韓粉更心疼直呼：「誰叫妳不能封個30年極機密。」

李眉蓁參加高雄市長補選期間，遭爆十幾年前就讀中山大學社會科學院大陸研究所碩士專班時，撰寫的碩士論文抄襲，中山大學事後展開審查，今日傳出校方已正式行文教育部，確定撤銷李眉蓁的碩士學位。

李眉蓁接受媒體電訪指出，至今還沒收到學校的通知，但她認為學校應是獨立單位，本來應該保護教授、學生，沒想到在這件事上，學校卻因政治追殺所有人，跟隨政治起舞，她覺得非常失望，學術界不應該是這樣。

李眉蓁強調，今年高雄市長補選期間，鄭英耀針對她的碩士論文事件，先在校內line群組發言公開指責她，接著未審先判發表公開信，聲明為了學術尊嚴與校譽抨擊她，接著加速舉行審查會議，超過正常流程與時間，背後目的不言可喻。此外，李表示，論文事件發生後，她已說明在過往時空背景造成的錯誤，向社會大眾道歉，當時分析如果自己不主動撤銷學位，將被政治與行政凌虐，所以主動提出放棄學位，如今選舉已結束，本想一切歸於平靜，豈料對於她的學位事件仍風雨不停。

對此，有韓粉不捨表示：「誰叫妳不能封個30年極機密。」有網友認為：「選舉過了一切該回歸平靜」、「得饒人處且饒人」、「已經道歉了事情可以告一段落了」、「顏色錯了什麼都錯」、「真的很心疼眉蓁」；也有網友表示：「妳都不在人家在乎的位置上了，誰還要追殺妳？」「她的發言只是再次證明補選時高雄人沒有選錯而已」、「不抄襲不就好了」、「是你自己說要放棄的耶? 現在造你的要求又被說政治追殺，好難搞啊你」。

(中時新聞網)