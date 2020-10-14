天后張惠妹9月底在官方臉書宣告開唱消息，那就是將於跨年在台東海濱公園舉辦個唱，消息曝光後，廣大妹迷紛紛搶訂住宿與機票，不過卻傳出民宿業者坐地起價，想趁機撈一筆發跨年財，讓許多受害粉絲氣憤難平。

張惠妹九月底時無預警宣布舉辦個唱消息，也是距離她上次在台灣開唱近3年時間，而她在官方臉書寫道：「最近也最遙遠的夢想終於實現，這裡是我所有的起點，我回來了，你們來嗎？來這裡，我陪你告別這紛亂的2020，終於，我真正的烏托邦，be my guest。」證實將於12月31日跨年夜開唱，而地點似乎就選在觀眾限制約1萬5千人，但全場可擠進6萬人的台東海濱公園，相信絕對會翻嗨跨年夜。

根據《鏡週刊》報導，消息曝光後，許多妹迷在當天就搶訂住宿與機票，更有旅行業者推出機加酒跨年行程，不過卻有歌迷爆料為了能跟阿妹跨年，在公布開唱當天就訂好民宿，未料在付清住宿錢後，竟被業者無理由退訂，甚至還有人被要求退訂後，發現網站上房價已被提高，被質疑是想坐地起價，大撈一筆跨年財，讓粉絲氣憤不已。

而阿妹睽違3年重返舞台，據悉要將過去4場巡演「Star」、「阿密特」、「Ameizing」及「烏托邦」，各取40分鐘精華製成3小時演出，保守估計可為台東帶來新台幣6億元以上的觀光財。

(中時新聞網)