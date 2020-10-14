大腸癌連續12年居台灣十大癌症之冠，每年有1.5萬人確診，平均每37分鐘就有1人罹患大腸癌，且年輕大腸癌的患者也增加2成。醫師江坤俊在節目上分享，73%的大腸癌患者愛吃剩菜飯，平均一周會吃兩次，儼然是大腸癌的新危險因子。而剩菜飯在保存過程無法保證無菌，反覆加熱的過程中，若有不慎恐會使致癌物亞硝胺跑出來。

醫師江坤俊在節目《健康2.0》上指出，大腸癌的危險因子，除了遺傳、肥胖、少運動以及愛吃油炸食物外，根據調查發現，73%的大腸癌患者愛吃反覆加熱的剩菜飯，平均一周會吃到兩次左右。

肝膽腸胃科醫師蕭敦仁也在節目上分享，剩菜飯沒有辦法保證是無菌的，因此在保存過程中，細菌和病毒可能不斷滋生，而硝酸鹽與蛋白質在一起，恐會產生亞硝胺，是常見的致癌物質。對此江坤俊也補充，反覆加熱隔夜菜的過程，只要其中一兩次不慎，亞硝胺可能就會跑出來。

蕭敦仁表示，大腸癌一般來說分成四期，但其實還有個零期存在，零期癌的腫瘤只出現在黏膜表皮，其實還不用開刀，透過內視鏡薄薄的挖掉就好；第一期大概在肌肉層面；第二期超過肌肉層面；第三期淋巴節也出現腫瘤；第四期則會出現器官轉移的狀況。

蕭敦仁也說，大腸癌零期到第四期的存活率差很多，分別從零期癌的90%遞減，第一期80%、第二期70%、第三期50%以及第四期的0至40%，所以越早診斷出來越好。

另外，蕭敦仁也提到，大腸內的息肉有兩種，分別是增生性息肉和腺瘤性息肉，其中有90%的大腸癌是由「腺瘤性息肉」轉變而成的，若20歲至40歲被診斷出腺瘤，則要特別小心，最好可以每年都做一次檢查。

(中時新聞網)