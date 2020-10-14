蘋果第二波秋季發表會今（14日）凌晨1點登場，會中發表眾所矚目的iPhone 12系列，並搭載5G網路與全球最先進的A14仿生晶片。不過日前就有網友好奇「最低成本享受蘋果生態圈的方法？」並曝光最低階的「蘋果全家餐」門檻可不小，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，經常聽人說「蘋果生態圈」很棒，手機討論區也不少人推崇，讓他心癢難耐，也想加入嘗鮮，但他也坦承月薪僅27K，若想完整體驗蘋果生態圈，根據他在本月6日於蘋果官網查詢到的最低階規格，發現iPhone SE定價14,500元、iPad定價10,500元、Macbook Air定價31,900元、AirPods定價5,290元、Apple Watch Series 3定價5,900元，總價也要68,090元。

讓他不禁直呼，「這比我2個月薪水還高…認真存大概要10個月才存的起，有CP值更高的入門方式嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「你就兩樣兩樣慢慢買啊，又沒叫你一次買齊」、「全部二手，至少價格7折」、「iPad不錯，Apple最佛的產品」、「CP值最高是iPad，一萬多就有跟iPhone同等級體驗」、「影音相關的工作用全套有比較方便，其他看自己習慣」、「根本沒必要，很多人只有用手機，某些工作比較方便而已」。

(中時新聞網)