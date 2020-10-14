小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（14日）財經重點。

【1】新台幣強 PC廠憂Q3匯損空襲

今年以來PC市況大好，連帶使得台PC大廠從品牌業者到ODM的業績自第二季彈升後、下半年接續喜迎應接不暇的訂單。惟過去半年來，新台幣匯率表現也持續強勁，使得以出口導向為大宗的台系PC大廠恐在第三季營收紛紛站高之際，還要承受匯損空襲的壓力。

【2】新iPhone沒插頭？ Type-C廠樂翻

蘋果將於台灣時間14日凌晨舉行新品發表會，預期新款iPhone屆時將可望問世，供應鏈傳出，本次iPhone盒裝將不會標配充電插頭，僅有支援USB-PD的Type-C轉Lightening線材，預期將帶動Type-C插頭周邊市場崛起。

【3】台積電明天法說 外資連10買 目標價上看600元

半導體族群好戲登場，台積電法說會進入最終倒數，外資圈動作頻頻，匯豐、摩根大通、摩根士丹利證券相繼調升財務預期，花旗環球證券最新重申對台積電樂觀展望，激勵台積電13日再創收盤價新高462元，市值攀升至11.98兆元創台股新紀錄。

【4】股王跌破3字頭 千金股落難

股王大立光13日股價收2,970元大跌120元，摜破3,000元整數關卡，市值應聲跌破4,000億元整數關卡，為2019年1月初首見。股后矽力-KY也在12日先跌破2,000元大關，股王股后相差不到1,000元，刷新史上最近的距離。

【5】執行長潘文輝：聯合再生 終於嘗到賺錢滋味

聯合再生執行長潘文輝表示，太陽能產業第三季訂單回溫，目前產能滿產，「終於嘗到賺錢的滋味」。隨著用電大戶條款實行，進入再生能源時代，儲能重要性提高，聯合再生已搶先佈局儲能設備，明年將是儲能元年。

(中時新聞網)