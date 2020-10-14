家人永遠都是我們最溫暖可靠的避風港。一名女網友在《Dcard》中發文，表示最近因為在考研究所，壓力非常大，每天學習完回到家幾乎都是深夜，很難有機會可以碰到家人，然而某天返家後打開電鍋看見裡面為她保溫的一碗湯，讓她瞬間淚崩。

這名女網友透露自己因為準備考研究所壓力很大，連家人也感覺到她的狀況不好，經常叮嚀她不要把自己逼太緊，但由於PO主回家通常都已經是深夜，家人因為工作的關係早就入睡，很少有機會可以碰面，「那時我總覺得，整個屋子都沉浸在一種無以名狀的黑暗和孤獨中」，不過爸媽在她的房間中放了一盞小檯燈，每到睡前就會先把燈打開，希望讓她知道家裡總會有一抹溫暖的光亮在等她。

日前某天，PO主回家後發現房間還多了一張紙條，上面爸爸用自己剛毅的筆跡寫道，「很抱歉爸爸只會做一些粗活的工作，沒辦法幫你分擔考試的辛苦」，並提到父母兩人都知道她壓力很大，所以特地在電鍋留了一碗羊肉爐，更溫馨喊話：「無論是否考取成功，爸爸永遠會是你的避風港，爸爸永遠希望你可以開心快樂哦！」。

閱讀完紙條後，PO主瞬間淚崩，感動的情緒溢出心頭，讓她想立刻抱抱父母，因為讓他們擔心了而道歉；最後她拿著紙條坐在廚房的地上喝湯，「不知道為什麼，覺得這碗湯，是我生命中喝過最鹹的湯」。

文末，她也激勵其他擁有類似處境的人們，「記得要好好照顧自己，要好好擁抱這些溫暖和感動，不要讓愛你的人擔心了呀，你真的很棒」，也承諾父母未來自己一定會反過來變成他們的避風港。

(中時新聞網)