本周華爾街最受注目的重大事件，除了蘋果新iPhone手機發表會與電商巨頭亞馬遜Prime Day購物節於周二（13日）登場之外，美國主要銀行將陸續公布第三季財報，一如以往為美股財報季拉開序幕，亦為市場密切關注的重頭戲。

蘋果在這個秋季的第二場重大發表會推出其第一款5G版iPhone手機，此款新機將採用OLED螢幕，部分機型為了強化擴增實境（AR）功能採用LIDAR感測器，投資人將關注iPhone 12系列新機是否引爆眾所期待的超級周期。

亞馬遜Prime Day於周二登場，這場年度盛會往年固定於7月舉辦，但今年受到新冠肺炎疫情影響，活動延至10月展開，有分析師樂觀預期這個為期兩天的檔期將為全球最大電商平台帶來將近100億美元的進帳。

周二起，由摩根大通與花旗集團打頭陣，華爾街大行將陸續公布上季業績表現，讓投資人最先一窺這些大型銀行的營運表現。因超低利率，以及今年早些時候在客戶債務違約預期下提高準備金，這些大行的營運受到嚴重衝擊。雖然第三季美國大型銀行提列的準備金，可能不比第二季因擔心疫情期間爆發倒債潮所預備的數百億美元之譜，但華爾街仍有信貸損失準備金將影響銀行第三季獲利能力的心理準備。

經濟學家預期標普500指數所有成分股第三季每股盈餘較去年同期減少20.5%，其中，金融股第三季每股盈餘估年減19.4%，這已是上修後的預測，分析師認為最近公布的數據顯示隨著經濟解封，自春季以來美國的經濟前景已不若原先預期般嚴竣，並看好即使之後增加防疫限制措施，對商業活動產生重大影響的可能性仍非常低。

受惠於美國公債殖利率上揚，銀行股自10月初以來已上漲近9％，表現遠優於大盤的漲3％，讓這個自疫情爆發以來股價走勢低迷不振的族群暫時恢復元氣。本月以來，美國10年期公債殖利率升高0.1個百分點，基於該債息水準在本月初還不到0.7%，這可說是一個很大的升幅。聯準會已決心將短期利率維持在近零水準至2023年，因此10年期債息的升勢顯示殖利率曲線將變得更為陡峭，有利於「借短貸長、仰賴利差」的銀行業獲利前景。

華爾街大行公布的第三季財報究竟會給這波自10月發動的漲勢更添柴火，亦或大潑冷水，將成為投資人本周關注焦點，而這個可以從通膨前景、交易熱潮、準備金沖銷，以及信用卡回歸等幾個看點切入。

近來民調顯示民主黨總統候選人拜登領先現任總統川普的差距已經擴大，雖然市場一向認為民主黨對金融監管的立場較為強硬，川普與共和黨對銀行業是最佳選擇，但近來出現另一派說法認為民主黨橫掃白宮與國會或許才有利於銀行業前景，因民主黨力挺的長期、大規模激勵措施有助於銀行業信貸業務，並可帶動通膨，進而推升長期利率。投資人將關注這些大行是否在明年可能出現的通貨再膨脹(reflation)環境中佔有有利的地位。

主要銀行此前表示雖然第三季仍對資本市場有利，但不會重演第二季的全面噴發行情，當時帶動了五大銀行的固定收益營收翻升一倍。惟基於金融市場在第三季的強勁收尾，部分分析師認為銀行財報或許將出現意外驚喜。

數據顯示即使在今年稍早疫情最嚴重的時期，金融業的信貸品質也遠優於原先所擔憂，相較於在第一、第二季提高貸款損失準備金數百億美元，數家銀行高層已透露第三季將預留相對較少的額外資金。這表示，如果這個呆帳準備金數字確實很低，投資人便可期待銀行業開始釋出準備金、為獲利帶來的提振。

最後一個看點則是美國消費者是否重拾信用卡。受到新冠肺炎疫情與相關防疫封銷措施影響，美國消費者收起了信用卡。根據聯準會公布的數據，主要來自於信用卡債務的消費者循環信貸金額繼4月崩跌582億美元，創下史上最大跌幅後，5月再減240億美元，跌至9956億美元，為2017年9月以來首度跌破1兆美元大關。10月公布的最新數據顯示，美國8月消費者循環信貸金額較7月減少94億美元，為連續第6個月下滑，並創下2017年以來新低，顯示美國的信用卡支出復甦緩慢。

分析師表示，這雖然使違約率降低，卻對銀行的淨利息收入造成很大的負面影響，如果美國民眾在第三季開始又拿出信用卡消費，會是銀行業的好消息。

(時報資訊)