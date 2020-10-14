華擎(3515)宣布旗下AMD AM4腳位的500系列主機板，包括AMD X570、B550以及A520等晶片組產品，已可支援AMD最新一代Ryzen 5000系列處理器。使用者只需至華擎官方網站，下載並更新至最新版BIOS，待CPU一上市，即可享受AMD Ryzen 5000系列處理器搭配ASRock主機板絕不設限的狂暴效能。

據了解，基於全新「Zen 3」架構下的Ryzen 5000系列將在11月5日上市，可搭配AMD 500系列主機板使用，部分AMD 400系列主機板可透過2021年1月韌體更新使用Ryzen 5000 處理器，首波推出四款產品，包括16核心的Ryzen 9-5950X，準旗艦12核心的Ryzen 9 5900X，8核心高階平台R 7-5800X，上述三款105W TDP產品皆不附盒裝散熱器，而最後一款的6心主流平台Ryzen 5 5600X則包括盒裝散熱器。

「Zen 3」架構在執行PC工作負載時，IPC較前一代處理器顯著提升19%，將遊戲與內容創作的效能領先優勢推升到更高境界。「Zen 3」架構降低了加速核心與快取之間的通訊延遲，並讓每核心直接存取L3快取的數量加倍，每瓦效能也比對手提升高達2.8倍。

(時報資訊)