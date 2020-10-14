週二華爾街大型銀行拉開了財報季序幕，摩根大通和花旗財報優預期，蘋果發布iPhone 12款新機，正式進入5G賽道。

但繼嬌生疫苗喊卡後，美國跨國藥企禮來盤中宣布暫停新冠治療後期試驗，四大指數尾盤急跌；終場美股四大指數跌幅介於-0.63~-0.10%；蘋果-2.65%；AMD+1.17%；台積電ADR-1.40%；聯電ADR-2.68%。

週二台股以小高盤開出，最高來到上漲38.75點的12994.66點後，在美股期指跌點增加，2330台積電、2454聯發科、2379瑞昱等權值股走軟下，指數震盪走低，最低來到下跌98.81點的12857.10點，回測5日線有撐後，震盪盤堅。

終場加權指數以小跌8.78點的12,947.13點作收，跌幅0.07%，成交量1,852.99億元。三大法人合計買超64.4億元：外資買超53.18億元、投信賣超5.66億元、自營商買超16.88億元。

台股價跌量縮，短多格局不變，指數回測5日線有撐，未跌破5日線前，短多續強。KD在9/30出現黃金交叉後，週二K、D持續走揚，未出現死亡交叉前，偏多操作為宜。

指數本波上漲的上升趨勢線(12149點與12857點的切線，約與5日線重合)有撐，未跌破上升趨勢線前，短多仍有高點可期。

(時報資訊)