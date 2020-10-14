美國蘋果公司周二（13日）推出4款iPhone 12手機，擁有連網速度更快的5G技術、最尖端的A14仿生晶片、全面延伸的OLED螢幕與耐摔的超瓷晶盾機殼，新機款價格自699美元起跳，蘋果盼能藉此激起一波升級潮，並維持直到年底的銷售榮景。

市場擔心新冠肺炎疫情與5G基建不夠普及恐影響新iPhone銷售，蘋果在發表新品後股價走跌，終場下挫2.65%，收在121.10美元。但這並不令意外，根據對沖基金分析工具Kensho，平均而言，蘋果股價會在發表會當日與當周下跌，但之後反彈，發表會後3個月，蘋果股價平均上漲10.7%。

標普款iPhone 12配備6.1吋螢幕，定價為799美元。此款手機採用與iPhone 5相似，較銳利與方正的外款設計，而非近幾年來採用的圓角設計。

此前天風國際證券研究策略部副總監、亦為知名蘋果分析師郭明錤曾表示，螢幕為6.1吋的iPhone 12將成為出貨大宗，且整體出貨量取決於售價，如果iPhone 12起跳價格低於iPhone 11的699美元，相關供應鏈股價可望在發表會後進一步走高。

iPhone 12 Mini版本具有相同的功能，但配備尺寸較小的5.4吋螢幕，售價定為699美元。

iPhone 12 Pro配備6.1吋螢幕與三個相機鏡頭，價格自999美元起跳。iPhone 12 Pro Max配備6.7吋螢幕，是蘋果迄今螢幕最大的iPhone手機，價格自1,099美元起跳，最高階版價格可達1,399美元。Pro機型與標準版iPhone 12之間最大的規格差異是Pro系列多一個的相機鏡頭，並採用LiDAR感測器強化擴增實境(AR)體驗與對焦速度。

如同先前市場傳聞，蘋果宣布iPhone 12包裝盒裡將不包括充電器與耳機，以減少其碳足跡。

新iPhone將印證蘋果是否能搭上5G無線數據網路熱潮的順風車，最快的5G類型在傳輸速度上可比4G快上好幾倍。有分析指出，供應蘋果數據機晶片的高通公司（Qualcomm）可能是5G版iPhone推出的最大受惠者之一。

蘋果表示，美國所有iPhone 12手機都將支援速度最快的毫米波（mmWave）5G技術與較低的頻段。某些Android版競爭產品僅支援低頻版的5G通訊。

蘋果執行長庫克表示「今天是iPhone新時代的開始。」他並邀請威訊（Verizon Communications Inc）執行長Hans Vestberg一同宣布在5G業務上結盟。Vestberg表示，iPhone 12將搭配該公司的「超寬頻」毫米波5G網路，可緩解紐約與洛杉磯等主要城市，以及像美式足球聯盟（NFL）體育館等擁擠場所的傳輸瓶頸。蘋果表示已經在全球30個地區、逾800多家電信商測試過5G通訊。威訊另發布使用低頻帶信號的「全國性」網路，雖然覆蓋範圍更廣，但速度僅接近目前的LTE網路。

蘋果發布新iPhone後股價走跌。Longbow資產管理公司執行長Jake Dollarhide表示，受新冠肺炎疫情影響，蘋果寄以厚望的年底節日檔期可能旺季不旺。「流感季與新冠肺炎疫情重疊，以及天氣轉冷，讓消費者不願意外出，我認為今年聖誕節iPhone的銷售會變得較為困難。即使蘋果是一家科技公司，但它並非以線上銷售聞名，其最知名的是店內體驗」。

其他引發市場擔憂的因素包括美國的5G網路佈建尚未完成，可能僅限於某些地區可提供這個最新通訊技術，而在其他國家，5G也尚未普及。此外，彭博社報導，中國包括騰訊與嗶哩嗶哩等最大的線上影音平台，在沒有理由的情況下，取消了蘋果的直播活動。

美國與其他部分地區的iPhone 12與iPhone 12 Pro將於10月16日開放預購，並於10月23日開賣。iPhone Mini與Pro Max版本將於11月6日開放預購，於11月13日在門市上架。

蘋果亦發表新款HomePod Mini智慧揚聲器，體積比目前299美元的HomePod小得多，價格亦平易近人許多，定價僅為99美元，將於11月16日開始出貨。此款新產品許多功能類似於亞馬遜與谷歌的同類產品。蘋果稱HomePod Mini能支援自家的Apple Music與其他某些服務，如Pandora，但並未提及指控蘋果進行反競爭行為的Spotify。

(時報資訊)