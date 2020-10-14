高雄市一名22歲男子張大維，決意參選里長，他特地開設了臉書粉絲團，大頭照選了一張只穿三角內褲的照片，其他部位全裸上陣，吸引網友關注。不過，他過往的發文也被肉出，他認為思覺失調（精神病）能夠凌駕於法律之上根本就和「天龍人」一樣，引發網友熱議。

（圖／2022文山里里長候選人 黃大維臉書）

根據張大維臉書資料，他是畢業於嘉南藥理大學保健營養系，並非法律或政治相關科系，也不是名門大學，但里長最需要的是熟知鄉里、熱心公益。他今年7月開設粉絲團後，PO出的照片不多，但大部份都是在秀他的肌肉，而他想參選的是高雄市鳳山區文山里的里長。

（圖／2022文山里里長候選人 黃大維臉書）

許多網友看了這些大肌肌照片後紛紛表示「期待你2年後出來選市長」、「看到年輕人有意願且願意出來為地方服務是很棒的」、「謝謝鮮肉願意投入地方服務」、「想移居到你們里」、「可惡！想搬家」、「里長這麼帥，男性里民心理壓力會很大耶」、「這是迷因還是真的參選」、「選上我都想搬去做你的里民了」、「文山里的房價要飆漲了」。

（圖／2022文山里里長候選人 黃大維臉書）

不過，張大維6月發文也被網友肉出，他當時PO出「思覺失調能夠凌駕於法律之上，在這個法治的社會，這種人好比天龍人，你不敢打他，他卻能隨意的能讓你死，這是多麼外掛的存在」。

（圖／黃大維臉書）

雖然這段話有許多支持者符合，但也有網友怒批「這題0分！非專業請不要隨意批評」、「你們參政者還要說這種詆毀精神病患者的話語，那其實就可以打包走人了」、「攻擊精神病患者的武器不是你的武器」、「 天龍人惹到你？」、「看到肌肉照就高潮的人先冷靜一點好嗎」、「你的文看起來不是希望制度問題被正視，就只是情緒化的貼標籤、挑撥、分化，好像有病就是罪一樣」、「選公職不是選美」。

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(中時新聞網)