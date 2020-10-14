全球關注的美國總統大選，剩下不到一個月的時間就要登場了，總統川普到底能不能夠順利連任，更是成為外界關注焦點。對此，淡江大學榮譽教授陳一新在政論節目中則直言，假設是民主黨總統候選人拜登當選，對台灣相對不利。

川普確診新冠肺炎，被喻為美國大選的「十月驚奇」，也為大選投下變數。根據最新民調顯示，川普因為疫情，在年長選民的優勢逐漸流失，讓他的連任路不妙。在佛州，老人選票仍由拜登取得領先。全國民調上，川普和拜登在65歲以上選民支持度已不分上下。

然而，川普、拜登當選總統後，對於台灣的影響會是如何？對此，陳一新在政論節目「新聞大白話」中分析，「若川普當選，選後也不會天天喊『打打殺殺』，也會和中國大陸改善關係，爭取美國經貿利益；那若是拜登當選的話，會在台美之間採取比較平衡政策，那就對我們(台灣)比較不利。」

另外，在美國大選情勢激化下，美中外交對抗與軍事較量升溫，美台建交呼聲亦起，但外交部長吳釗燮近日接受美國全國公共電台（NPR）專訪時強調，「台美關係近來大有進展，但目前不尋求建立全面外交關係。」

(中時新聞網)