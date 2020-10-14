2020年第三波「水逆」從今天開始至11月4日止，中華民國星相學會副理事長小孟老師分享，水星會從天蠍宮逆行至天秤宮位結束，而此波水逆有兩大重災區，分別影響天蠍座、天秤座、金牛座、雙子座、處女座與水瓶座等六個星座。

小孟老師表示，水星逆行代表情緒、回放和停滯。古人認為行運不只沒有前進，甚至還往後遞延，也就是一種「好運暫停」的概念，於是占星學家會將水星逆行，看成不順利的代名詞。

【第一重災區】

TOP1、天蠍座

水星逆行進入天蠍本命宮，顯示與他人溝通不良，而有口角產生；不小心將包包遺失或弄丟皮夾；汽機車零件損壞，需花大筆資金維修；生活作息不正常，上班開會搞錯方向，老闆交代事項忘記處裡；約會時間、交通混亂大打結，讓情人心情不美麗；買賣購物產生糾紛，傷錢又傷神；會有精神不佳，思緒不清楚，也會有跌倒受傷的現象，可謂人財兩失，要多加小心，讓自己保持清醒理智，安然度過水逆。

TOP2、天秤座

水星逆行進入天秤本命宮，顯示將有交通事故的發生；因此開車、騎車或是搭乘交通工具都要注意路況，尤其是與其他車輛的距離保持，小心車關意外。另外就是外出郊遊，若是在山區請小心落石跟掉落物，請多留意身邊環境跟人身安全。還有請小心詐騙事件的發生，請多提高警覺，精神不濟時，更別隨便答應別人，錢財損失事小，若是涉及法律訴訟，可就麻煩纏身了。

【第二重災區】

TOP1、金牛座

水星逆行進入金牛座的夫妻宮位，代表著感情會遇到麻煩。已婚夫妻或交往中的情人會吵架，像是因心情不好而遷怒對方；看不慣另一伴的生活習慣而起爭執；購買的東西不合意，就與對方生悶氣等。此外，單身者要小心遇見爛人、感情騙子以及不忠誠的行為，因此建議情侶講話前要先想過，單身者談戀愛要擦亮眼睛。

TOP2、處女座

水星逆行進入處女座的正財宮位，顯示恐會有財務方面困難，像是事業資金周轉困難、業績績效不好，無法達標、上班遲到被扣錢、公司花大筆資金添購物品、公司資產損毀被索賠。因此建議可以放紅包袋身上，才能破除厄運。

TOP3、水瓶座

水星逆行進入水瓶座的事業宮位，意味著在工作事業上會有不順利的情況。產業不佳導致事業停頓或工作停擺；與合作夥伴發生糾紛；工作上的電郵無法正常傳送，使得與客戶端產生誤會；跟老闆溝通不良；例行性的工作沒注意到而被刁難；在工作事業上遇到小人，小孟老師建議找張白紙畫把劍能破除小人扭轉運勢。

TOP4、雙子座

水星逆行進入雙子座的偏財宮位，顯示任何與偏財相關的都不會順利。在股票基金不要投資，會慘賠；大樂透彩券刮刮樂等不宜購買，因為不會中獎；也不適合打牌賭博、小賭傷心大賭傷錢包；旁人邀約投資，反而陷入騙局裡。對此，小孟老師建議若想投資可等水逆結束再投資。

【本文獲小孟老師授權】

(中時新聞網)